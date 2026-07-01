2026-07-01 10:47:57
Φωτογραφία για Τι φέρνει η νέα λειτουργία της ΗΔΥΚΑ ΜΑΕ
Η αναβάθμιση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα ενιαίο, ψηφιακά ώριμο σύστημα Υγείας, αναφέρει ο Ι. Καραγιάννης στο Health+Care 2026.

Γράφει ο Ιωάννης Καραγιάννης, πρόεδρος ΔΣ ΗΔΥΚΑ ΜΑΕ

Οι διαδοχικές κρίσεις της τελευταίας δεκαετίας, από τη δημοσιονομική προσαρμογή έως την πανδημία και τις σύγχρονες γεωπολιτικές εντάσεις, ανέδειξαν με σαφήνεια ότι η ανθεκτικότητα των συστημάτων Υγείας δεν εξαρτάται μόνο από τους διαθέσιμους πόρους αλλά κυρίως από την ικανότητα διαχείρισης της πληροφορίας, τον θεσμικό συντονισμό και την ταχύτητα λήψης αποφάσεων. Σε περιόδους πίεσης, εκεί όπου οι ανάγκες αυξάνονται και οι πόροι περιορίζονται, η αξία της έγκαιρης και αξιόπιστης πληροφορίας καθίσταται καθοριστική. Σε αυτό το περιβάλλον, η ψηφιακή Υγεία παύει να αποτελεί απλώς εργαλείο υποστήριξης και αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα άσκησης δημόσιας πολιτικής. Η μετεξέλιξη της ΗΔΥΚΑ εντάσσεται σε αυτήν ακριβώς τη μετάβαση, σηματοδοτώντας μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται και λειτουργεί το σύστημα Υγείας.

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