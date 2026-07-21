2026-07-21 07:58:25

Η ιαπωνική σιδηροδρομική εταιρεία JR East παρουσίασε το σχέδιο του μελλοντικού τρένου επιθεώρησης SOAR, του διαδόχου του τρέχοντος τρένου East-i. Το νέο όχημα θα επιθεωρεί τις γραμμές Shinkansen σε ταχύτητες έως και 320 χλμ./ώρα, χρησιμοποιώντας αισθητήρες εγκατεστημένους στα φορεία και ένα σύστημα που αποτελείται από 48 κάμερες.Η East Japan Railway Company – JR East , ένας από τους κορυφαίους sidirodromikanea

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