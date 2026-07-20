





Η επιτυχημένη καθημερινή σειρά «Το Παιδί» ετοιμάζεται να επιστρέψει με δεύτερο κύκλο επεισοδίων, με τη Foss Productions να επιβεβαιώνει επίσημα την εξέλιξη μέσα από ένα χιουμοριστικό βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την ανακοίνωση έκανε ο Λαέρτης Μαλκότσης, ο οποίος υποδύεται τον «Χρυσόδημο», δίνοντας το στίγμα της συνέχειας της σειράς. Με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, ο ηθοποιός χαρακτήρισε το «Παιδί» ως μια «όαση δροσιάς στην ελληνική τηλεόραση» και προανήγγειλε έναν νέο κύκλο γεμάτο ανατροπές, μυστήριο, συγκίνηση, αλλά και... απρόσμενες εκπλήξεις.

Οι δημιουργοί υπόσχονται πως η σειρά θα παραμείνει πιστή στο ιδιαίτερο, σουρεαλιστικό της ύφος, αποφεύγοντας τις κλασικές συνταγές των τηλεοπτικών sequels. Το Νεοχώρι θα βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της ιστορίας, ενώ οι νέες εξελίξεις θα δώσουν απαντήσεις σε πολλά από τα ερωτήματα που άφησε ανοιχτά το φινάλε του πρώτου κύκλου.

Το μεγάλο ζητούμενο, ωστόσο, παραμένει η νέα τηλεοπτική «στέγη» της σειράς. Μετά την ολοκλήρωση της προβολής της στην ΕΡΤ, όπου ο δεύτερος κύκλος δεν εγκρίθηκε, η παραγωγή συνεχίζει ανεξάρτητα την πορεία της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφέρον για την απόκτηση των δικαιωμάτων προβολής έχουν εκδηλώσει τόσο το Mega όσο και η streaming πλατφόρμα ANT1+, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία επαναλανσαρίσματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος κύκλος ολοκληρώθηκε έπειτα από 150 επεισόδια, αφήνοντας ανοιχτές σημαντικές υποθέσεις και προετοιμάζοντας το έδαφος για τη συνέχεια. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στις οριστικές ανακοινώσεις για το κανάλι ή την πλατφόρμα που θα φιλοξενήσει τον νέο κύκλο της σειράς, οι οποίες αναμένονται το προσεχές διάστημα.

Πηγή: tvnea.com