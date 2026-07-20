2026-07-20 18:43:30
Φωτογραφία για Δίκη Τεμπών: Απόρριψη αναβολής εισηγήθηκε η εισαγγελέας.
Απορριπτική ήταν η πρόταση της εισαγγελέως του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας επί των αιτημάτων αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.Τα αιτήματα υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ που βρίσκονται επίσης κατηγορούμενοι για την σύμβαση 717 στην δικογραφία που χειρίζεται το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.Οι συνήγοροι sidirodromikanea
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Δίκη Τεμπών: Απόρριψη αναβολής εισηγήθηκε η εισαγγελέας.
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Δίκη Τεμπών: Απόρριψη αναβολής εισηγήθηκε η εισαγγελέας.
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