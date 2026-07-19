2026-07-19 18:26:40

Ένα ρωσικό drone χτύπησε ένα επιβατικό τρένο στην περιφέρεια Ζαπορίζια το πρωί της 19ης Ιουλίου. Ένας μηχανοδηγός τραυματίστηκε στο πόδι.Mykola Kalashnyk, Υπουργός Ανάκαμψης, Υποδομών και Μεταφορών, δήλωσε ότι οι επιβάτες και το προσωπικό των σιδηροδρόμων εκκενώθηκαν εγκαίρως χάρη στην ομάδα παρακολούθησης της Ουκρζαλίζνιτσια (Ουκρανικοί Σιδηρόδρομοι).Οι πρώτες αναφορές δεν κάνουν λόγο για sidirodromikanea

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