2026-07-19 18:26:40
Φωτογραφία για Ρωσικό drone χτύπησε επιβατικό τρένο στην περιφέρεια Ζαπορίζια. Εικόνες.
Ένα ρωσικό drone χτύπησε ένα επιβατικό τρένο στην περιφέρεια Ζαπορίζια το πρωί της 19ης Ιουλίου. Ένας μηχανοδηγός τραυματίστηκε στο πόδι.Mykola Kalashnyk, Υπουργός Ανάκαμψης, Υποδομών και Μεταφορών, δήλωσε ότι οι επιβάτες και το προσωπικό των σιδηροδρόμων εκκενώθηκαν εγκαίρως χάρη στην ομάδα παρακολούθησης της Ουκρζαλίζνιτσια (Ουκρανικοί Σιδηρόδρομοι).Οι πρώτες αναφορές δεν κάνουν λόγο για sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Στην τελική ευθεία ο Κανονισμός για τα Κρίσιμα Φάρμακα, θωρακίζει την επάρκεια φαρμάκων στην Ευρώπη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Στην τελική ευθεία ο Κανονισμός για τα Κρίσιμα Φάρμακα, θωρακίζει την επάρκεια φαρμάκων στην Ευρώπη
Τοξικά φυτά: Μύθοι και πραγματικότητα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τοξικά φυτά: Μύθοι και πραγματικότητα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ηλίας Νταίβις: «Το τρένο είναι εδώ, είναι ζωντανό και απαιτεί την επαναλειτουργία του».
Ηλίας Νταίβις: «Το τρένο είναι εδώ, είναι ζωντανό και απαιτεί την επαναλειτουργία του».
Φρουρός ασφαλείας σιδηροδρομικών γραμμών έπεσε από κινούμενο τρένο στη Γερμανία μετά από διαμάχη.
Φρουρός ασφαλείας σιδηροδρομικών γραμμών έπεσε από κινούμενο τρένο στη Γερμανία μετά από διαμάχη.
Ινδία: Τρένο χτύπησε βαν και ποδηλάτη στο Μουρσινταμπάντ – Πέντε νεκροί, ανάμεσά τους τέσσερις μαθητές.
Ινδία: Τρένο χτύπησε βαν και ποδηλάτη στο Μουρσινταμπάντ – Πέντε νεκροί, ανάμεσά τους τέσσερις μαθητές.
Ινδία; Τρένο χτύπησε βαν και ποδηλάτη στο Μουρσινταμπάντ – Πέντε νεκροί, ανάμεσά τους τέσσερις μαθητές.
Ινδία; Τρένο χτύπησε βαν και ποδηλάτη στο Μουρσινταμπάντ – Πέντε νεκροί, ανάμεσά τους τέσσερις μαθητές.
Αυτό είναι το πρώτο υβριδικό τρένο του ελληνικού σιδηρόδρομου.
Αυτό είναι το πρώτο υβριδικό τρένο του ελληνικού σιδηρόδρομου.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μια ατμομηχανή 101 ετών επιστρέφει στις τουριστικές σιδηροδρομικές γραμμές στην Τσεχική Δημοκρατία.
Μια ατμομηχανή 101 ετών επιστρέφει στις τουριστικές σιδηροδρομικές γραμμές στην Τσεχική Δημοκρατία.
Εντοπίστηκε ένας από τους «σκοτεινότερους» γαλαξίες που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ
Εντοπίστηκε ένας από τους «σκοτεινότερους» γαλαξίες που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ
ΠΑΝΕΥΡΩΠΩΑΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA
ΠΑΝΕΥΡΩΠΩΑΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA
Φυσητήρας φύλλων. Ένα φαινομενικά περιττό εργαλείο που μπορεί να γίνει πολύτιμο
Φυσητήρας φύλλων. Ένα φαινομενικά περιττό εργαλείο που μπορεί να γίνει πολύτιμο
Ιστορική επιτυχία για την Ινδία: Το ιδιωτικό Vikram-1 έφτασε σε τροχιά
Ιστορική επιτυχία για την Ινδία: Το ιδιωτικό Vikram-1 έφτασε σε τροχιά