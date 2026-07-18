2026-07-18 11:58:18
Φωτογραφία για Ηλίας Νταίβις: «Το τρένο είναι εδώ, είναι ζωντανό και απαιτεί την επαναλειτουργία του».
Δεκαπέντε χρόνια μετά τη διακοπή της λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου, το τρένο επιστρέφει δυναμικά στη δημόσια συζήτηση. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας μιλά στην ΠΡΩΙΝΗΣυνέντευξη στην Ηρώ ΡήγαΟι πρόσφατες ανακοινώσεις για την εκπόνηση μελετών, το αυξανόμενο ενδιαφέρον των τοπικών κοινωνιών και οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται γύρω από το sidirodromikanea
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