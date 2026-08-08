Δεν χρειάζεται να ξοδέψετε ούτε ένα ευρώ σε συνδρομές τρίτων (όπως Norton, McAfee, Bitdefender κ.λπ.) για να έχετε ένα εξαιρετικά ασφαλές σύστημα. Τα ίδια τα Windows 10 και 11 διαθέτουν ενσωματωμένα εργαλεία τα οποία, αν ρυθμιστούν σωστά, προσφέρουν προστασία επιπέδου επιχειρήσεων (Enterprise).

1. Βελτιστοποίηση του Windows Defender

Το ενσωματωμένο Windows Security είναι πλέον από τα κορυφαία εργαλεία στην αγορά, αρκεί να ενεργοποιήσετε τις σωστές ρυθμίσεις με το freegr.gr:

Προστασία βασισμένη στο cloud (Cloud-delivered protection):

Διαδρομή: Ασφάλεια Windows $\rightarrow$ Προστασία από ιούς και απειλές $\rightarrow$ Ρυθμίσεις προστασίας από ιούς και απειλές $\rightarrow$ Διαχείριση ρυθμίσεων.

Ενεργοποιήστε την Προστασία στο Cloud και την Αυτόματη υποβολή δείγματος.

Προστασία από Ransomware:

Στην ίδια καρτέλα, ενεργοποιήστε την Ελεγχόμενη πρόσβαση σε φακέλους (Controlled folder access). Εμποδίζει μη εξουσιοδοτημένα προγράμματα (όπως ransomware) να τροποποιήσουν τα έγγραφα, τις φωτογραφίες και τα αρχεία σας.

2. Διαχωρισμός Λογαριασμών (Ο πιο σημαντικός κανόνας)

Το 90% των επιθέσεων και της μόλυνσης από malware απαιτεί δικαιώματα Διαχειριστή (Administrator) για να εγκατασταθεί στο σύστημα.

Δημιουργήστε έναν Τυπικό Λογαριασμό (Standard User): Χρησιμοποιείτε έναν απλό λογαριασμό για την καθημερινή σας πλοήγηση, την εργασία και το gaming.

Κρατήστε τον Administrator μόνο για εγκαταστάσεις: Όταν μια εφαρμογή ζητήσει δικαιώματα, τα Windows θα σας ζητήσουν απλά τον κωδικό του Διαχειριστή. Αν κολλήσετε κάτι κατά λάθος, η μόλυνση δεν θα μπορεί να επηρεάσει τα αρχεία του συστήματος.

3. Θωράκιση του Περιηγητή (Browser Security)

Ο περιηγητής είναι η κύρια "πύλη" εισόδου απειλών.

Εγκαταστήστε ad-blocker (uBlock Origin): Δεν μπλοκάρει μόνο τις διαφημίσεις, αλλά και επικίνδυνα αναδυόμενα παράθυρα (pop-ups), malvertising (κακόβουλες διαφημίσεις) και trackers.

Ενεργοποίηση DNS over HTTPS (DoH):

Στον Chrome/Edge/Firefox, μεταβείτε στις ρυθμίσεις ασφαλείας και ενεργοποιήστε την ασφαλή DNS χρήση παρόχων όπως η Cloudflare (1.1.1.1) ή η Quad9 (9.9.9.9), οι οποίοι μπλοκάρουν αυτόματα γνωστές κακόβουλες ιστοσελίδες (phishing/malware).

4. Ενεργοποίηση της Προστασίας Core Isolation (Memory Integrity)

Τα Windows 11 (και οι νεότερες εκδόσεις των Windows 10) προσφέρουν απομόνωση πυρήνα μέσω hardware.

Διαδρομή: Ασφάλεια Windows $\rightarrow$ Ασφάλεια συσκευής $\rightarrow$ Λεπτομέρειες απομόνωσης πυρήνα.

Ενεργοποιήστε την Ακεραιότητα μνήμης (Memory Integrity). Αυτό εμποδίζει κακόβουλο λογισμικό να εισάγει επικίνδυνο κώδικα σε διεργασίες υψηλής ασφάλειας του συστήματος.

freegr

5. Εργαλεία και Λειτουργίες των Windows που πρέπει να αξιοποιήσετεΕργαλείοΛειτουργίαΤι προσφέρειBitLocker / Device EncryptionΚρυπτογράφηση ΔίσκουΠροστατεύει τα δεδομένα σας αν σας κλέψουν το laptop/σκληρό δίσκο.Windows UpdateΕνημερώσεις ΑσφαλείαςΚλείνει "τρύπες" ασφαλείας πριν τις εκμεταλλευτούν χάκερ (Zero-day vulnerabilities).Windows SandboxΕικονικό ΠεριβάλλονΑσφαλής δοκιμή ύποπτων αρχείων χωρίς ρίσκο για το σύστημα.