Μία διαφορετική πρόταση μυθοπλασίας ετοιμάζει ο Alpha για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, με τη μίνι σειρά 12 επεισοδίων «Κενά Μνήμης» να προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα τον ερχόμενο Οκτώβριο.Στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα βρεθεί ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, αυτή τη φορά σε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο, μέσα από μια σκοτεινή ιστορία με έντονα στοιχεία ψυχολογικού θρίλερ.Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας συνταξιούχος που μαθαίνει ότι βρίσκεται στα αρχικά στάδια άνοιας. Αντιμέτωπος πλέον με τον χρόνο και με τη σταδιακή απώλεια της μνήμης του, αποφασίζει να κλείσει έναν ανοιχτό λογαριασμό από το παρελθόν.Μια παλιά δικαστική υπόθεση, η οποία άφησε τους πραγματικούς ενόχους ατιμώρητους, γίνεται η αφετηρία ενός ακραίου σχεδίου εκδίκησης. Ο ήρωας δημιουργεί τη δική του «φονική λίστα» και ξεκινά έναν αγώνα δρόμου, με στόχο να εξοντώσει έναν προς έναν όσους θεωρεί υπεύθυνους, πριν η ασθένεια σβήσει οριστικά τις αναμνήσεις του.Τη σκηνοθεσία της νέας σειράς υπογράφει ο Φίλιππος Τσίτος, ενώ το σενάριο ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιστροφή της Λένας Κιτσοπούλου στην τηλεόραση. Η ηθοποιός θα υποδυθεί την αστυνομικό που αναλαμβάνει να εξιχνιάσει την υπόθεση και σταδιακά βρίσκεται στα ίχνη του πρωταγωνιστή.Τα «Κενά Μνήμης» έρχονται να προσθέσουν ένα διαφορετικό, σαφώς πιο σκοτεινό στοιχείο στη μυθοπλασία του Alpha, χτίζοντας την ιστορία τους γύρω από τη μνήμη, την εκδίκηση και τα όρια ανάμεσα στη δικαιοσύνη και την αυτοδικία.Πηγή: tvnea.com