2026-07-27 11:39:06

Από Σεπτέμβρη νέα λανσαρίσματα.



Αν και θα εμφανιστούν με το σταγονόμετρο τα νέα σκευάσματα στην αγορά, ό,τι καινούργιο θα βγει στα ράφια των φαρμακείων από Σεπτέμβρη. Πληροφορίες λένε ότι ίσως δούμε κάποια νέα φάρμακα στην κατηγορία του πόνου και της αντιμετώπισης των ιώσεων. Εξελίξεις με νέα προϊόντα ακούγονται και στις κατηγορίες των δερμοκαλλυντικών, αλλά και των οφθαλμολογικών προϊόντων. Σε τι τιμή θα βγουν κανείς δεν ξέρει, ενώ ίσως κάποιο από αυτά να είναι και συνταγογραφούμενο.



Πηγή : iatronet

pharmateam

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