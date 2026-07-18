2026-07-18 08:23:31
Φωτογραφία για Η Γερμανία δίνει το οριστικό πράσινο φως στην είσοδο της Italo στην γερμανική αγορά σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας.
 Η Γερμανική Ομοσπονδιακή Ρυθμιστική Αρχή, εξέδωσε την τελική απόφαση για την τροποποίηση των όρων πρόσβασης στην αγορά για τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών μεγάλων αποστάσεων, εισάγοντας νέους κανόνες που αποσκοπούν στην ενίσχυση του ανταγωνισμού έναντι του κατεστημένου φορέα εκμετάλλευσης DB Fernverkehr AG.Το μέτρο αφορά συγκεκριμένα την κατανομή σιδηροδρομικών διαδρομών sidirodromikanea
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