2026-07-27 07:26:06
Φωτογραφία για Η Italo ανακοινώνει συμφωνία 3 δισεκατομμυρίων ευρώ με τη Siemens για την αγορά τρένων για τη Γερμανία.
Η ιταλική σιδηροδρομική εταιρεία Italo Holding ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι υπέγραψε σύμβαση αξίας περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ με τη Siemens Mobility για την αγορά 26 τρένων υψηλής ταχύτητας, με προαιρετική αγορά 14 ακόμη, για να υποστηρίξει την προγραμματισμένη είσοδό της στη γερμανική αγορά το 2028.Η συνολική επένδυση της εταιρείας στη Γερμανία, ύψους 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ (4,12 sidirodromikanea
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