2026-08-10 07:28:15
Φωτογραφία για Trenitalia France: 19 τρένα υψηλής ταχύτητας Hitachi για τη διασυνοριακή σύνδεση Παρίσι–Λονδίνο.
Ο Όμιλος FS παρήγγειλε 19 τρένα υψηλής ταχύτητας Hitachi στο πλαίσιο ενός προγράμματος περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα υποστηρίξει την προγραμματισμένη υπηρεσία Παρισιού-Λονδίνου της Trenitalia France, η οποία, σύμφωνα με την εταιρεία, θα ξεκινήσει το 2029.Η παραγγελία των 19 τρένων αποτελεί μέρος μιας επένδυσης περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που καλύπτει την κατασκευή τρένων, τη sidirodromikanea
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