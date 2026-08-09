





Από σήμερα και μέχρι Δευτέρα 10 Αυγούστου, το TVNEA.com περνά σε μια σημαντική διαδικασία ανανέωσης και αναβάθμισης, με στόχο μια ακόμη καλύτερη, ταχύτερη και πιο ομαλή εμπειρία περιήγησης.

Μετά τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν το τελευταίο διάστημα και επηρέασαν κατά διαστήματα την ομαλή λειτουργία της σελίδας, κρίθηκε απαραίτητο να προχωρήσουμε σε μια σειρά στοχευμένων παρεμβάσεων. Παράλληλα, αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία για να πραγματοποιήσουμε ευρύτερες βελτιώσεις σε βασικά σημεία του TVNEA.com.

Η εικόνα της σελίδας ανανεώνεται , μέσα από αισθητικές παρεμβάσεις που διατηρούν ωστόσο τον γνώριμο χαρακτήρα και την ταυτότητά της. Η σημαντικότερη αλλαγή, ωστόσο, βρίσκεται σε όσα δεν είναι άμεσα ορατά.

Προχωράμε σε βασικές και ουσιαστικές λειτουργικές αναβαθμίσεις, που αφορούν την ταχύτητα, την απόκριση, τη σταθερότητα και τη συνολική λειτουργία του TVNEA.com, τόσο σε υπολογιστές όσο και σε κινητές συσκευές.

Καθώς η διαδικασία θα ολοκληρώνεται σταδιακά μέχρι και αύριο, ενδέχεται κατά διαστήματα να παρατηρηθούν μικρές αλλαγές ή προσωρινές δυσλειτουργίες.

Συνεχίζουμε να εξελίσσουμε το TVNEA.com, διατηρώντας όσα το χαρακτηρίζουν και βελτιώνοντας όσα κάνουν την καθημερινή σας ενημέρωση καλύτερη.

Πασχαλίδης Γιώργος

Πηγή: tvnea.com