2026-08-09 21:22:35
Φωτογραφία για Η ποδιά της Ξηρομερίτισσας: Το «φυλαχτό» του μόχθου «Κρύψε με στην ποδιά σου» Κ. Παλαμάς Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλ



                        Εικόνα: Γυναίκα με την «μπροστοποδιά» της. Αρχείο της Google.

 



 Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη

Η ποδιά της Ξηρομερίτισσας: 

Το «φυλαχτό» του μόχθου

Η ποδιά της μάνας και της γιαγιάς μας χωρούσε μια ολόκληρη ζωή. Στην αγροτική κοινωνία του Ξηρομέρου η ποδιά ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ενδυμασίας της γυναίκας. Φοριόταν πάνω από το φόρεμα και την ακολουθούσε σε όλες τις δουλειές της ημέρας. Ήταν το ρούχο της καθημερινής ζωής. Στο Λεξικό Λευκάδας βρίσκουμε τον ορισμό: «Ποδιὰ /ἡ/ (ποῦς, πόδειον) = ἐμπροσθέλλα (φθάνουσα μέχρι τῶν γονάτων) ἀπαραίτητος εἰς τὴν ἐγχωρίαν ἀμφίεσιν τῶν γυναικῶν» (https://lexikolefkadas.gr)....

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