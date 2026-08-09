2026-08-09 17:05:04

Ρόφημα με μέλι, νερό και λεμόνι



Ένας, λοιπόν, από τους καλύτερους τρόπους για να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα και να αποκομίσουμε όλα τα εκπληκτικά οφέλη από το μέλι είναι να ετοιμάζουμε και διάφορα ροφήματα και σιρόπια, από τα πιο πολύπλοκα οξυμέλια, μέχρι τα πιο απλά και ευκολοπαρασκεύαστα, όπως το νερόμελο.



Η καθημερινή κατανάλωση νερόμελου είναι μια εύκολη,



υγιεινότατη και θρεπτικότατη συνήθεια.



Το απλό, αλλά ισχυρό αυτό ρόφημα που ενισχύει τη γενική σας υγεία, ετοιμάζεται πανεύκολα, πιο εύκολα δεν γίνεται, και είναι ιδανικό και για τα παιδιά μας και μπορεί να αντικαταστήσει άνετα έτοιμους χυμούς συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/neromelo-ena-rofima-gemato-polytima-threptika-systatika-kai-ta-ofeli-poy-prosferei-stin-ygeia-mas/

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