Για όσα θεωρεί πραγματικά σημαντικά στη ζωή της, τη σχέση της με τα χρήματα αλλά και τα επαγγελματικά όνειρα που βλέπει σταδιακά να πραγματοποιούνται μίλησε η Κατερίνα Στικούδη.Η ίδια παραδέχθηκε πως ποτέ δεν έβαλε την ύλη στο επίκεντρο των επιλογών της, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζει πως το οικονομικό κομμάτι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας.«Δεν έμαθα να αγαπάω την ύλη. Βέβαια, χωρίς χρήματα δεν μπορούμε να ζήσουμε. Δεν γίνεται ούτε να ψωνίσουμε ούτε να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως η μαμά μου δεν μου έμαθε να λατρεύω τον χρυσό», ανέφερε χαρακτηριστικά.Μιλώντας στο ένθετο «Τύπος TV» και την Κατερίνα Θεοδωροπούλου, εξήγησε πως στις επαγγελματικές της αποφάσεις βάζει πάνω από το οικονομικό όφελος τη δημιουργία και την καλλιτεχνική εξέλιξη.«Μου έμαθε να παίζω, να είμαι ελεύθερη, να επιλέγω. Σκεφτόμουν πόσο θα ήθελα να παίξω σε μια δραματική σειρά, δεν αναρωτήθηκα ποτέ πόσα χρήματα θα πάρω. Για μένα προηγούνται πάντα η δημιουργία, η τέχνη και η καλλιτεχνική εξέλιξη. Το οικονομικό έρχεται σε δεύτερη μοίρα».Η επιθυμία της να δοκιμαστεί σε μια δραματική σειρά έγινε πλέον πραγματικότητα, καθώς η Κατερίνα Στικούδη συμμετέχει στις «Μπλε Ώρες» του ΣΚΑΪ, ανοίγοντας ένα ακόμη διαφορετικό κεφάλαιο στην πορεία της.Όσο για τα όνειρα που εξακολουθεί να κάνει, η ίδια δηλώνει πως αισθάνεται ότι αρκετά από αυτά έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.«Νομίζω ότι ζω τα όνειρα μου. Ονειρευόμουν μια εκπομπή, ήρθε, μια δραματική σειρά, ήρθε. Αυτό που εύχομαι πλέον είναι να έχουμε όλοι υγεία. Είναι το πιο σημαντικό. Τα τελευταία δυο χρόνια, επίσης, έχω αρχίσει να σκέφτομαι λιγότερο τον εαυτό μου και περισσότερο τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη».Για την Κατερίνα Στικούδη, λοιπόν, η επιτυχία δεν φαίνεται να μετριέται μόνο μέσα από επαγγελματικές κατακτήσεις ή οικονομικές απολαβές, αλλά κυρίως μέσα από τη δημιουργία, την εξέλιξη και τις εμπειρίες που κάποτε αποτελούσαν απλώς όνειρα.αΠηγή: tvnea.com