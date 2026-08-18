2026-08-18 09:18:42
Φωτογραφία για Πρεμιέρες από τον Αύγουστο: Ποιοι επιστρέφουν πρώτοι στη μάχη της ενημέρωσης



Η νέα τηλεοπτική σεζόν αρχίζει να παίρνει μπρος νωρίτερα φέτος, με τις ενημερωτικές εκπομπές να επιστρέφουν σταδιακά από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου.

Στο MEGA, ο Νίκος Ευαγγελάτος ανοίγει ξανά το «Live News», συνεχίζοντας για έβδομη σεζόν στην απογευματινή ζώνη του σταθμού.

Στον ΣΚΑΪ, η ημέρα ξεκινά στις 05.00 με την «Πρώτη Εικόνα», ενώ στις 06.00 ακολουθεί το νέο «Σήμερα» με τον Δημήτρη Οικονόμου και τον Γιάννη Πιτταρά. Στις 09.40 επιστρέφουν οι «Αταίριαστοι» με Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο και στις 11.45 το «Live You» με Άρη Πορτοσάλτε και Μαρία Αναστασοπούλου.



Από τις 24 Αυγούστου επιστρέφει δυναμικά και το OPEN. Στις 06.00 κάνουν πρεμιέρα ο Μάνος Νιφλής και ο Γιάννης Κολοκυθάς με την «Ώρα Ελλάδος», ενώ στις 10.00 ακολουθεί το «10 Παντού» με τον Νίκο Στραβελάκη και τη νέα του παρτενέρ, Κατερίνα Παπακωστοπούλου.



Την ίδια ημέρα, στις 15.45, επιστρέφουν και οι «Καθαρές Κουβέντες» με τον Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου.



Έτσι, πριν ακόμη μπει ο Σεπτέμβριος, η πρώτη μεγάλη μάχη της νέας σεζόν θα έχει ήδη ξεκινήσει και θα αφορά την ενημέρωση.



Πηγή: tvnea.com
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