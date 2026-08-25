Τα αποτελέσματα αυτού του πολυετούς τεστ αντοχής προσφέρουν χρήσιμα δεδομένα για την αξιοπιστία των καρτών microSD σε συνθήκες εντατικής χρήσης.

Συνολικός όγκος εγγραφών: Η δοκιμή που κάλυψε 133 petabytes εγγραφών φτάνει τα όρια των τσιπ μνήμης flash πέρα από τις συνηθισμένες καθημερινές απαιτήσεις.

Αποτυχία της SanDisk High Endurance: Το ποσοστό αποτυχίας 6 στις 7 κάρτες (85,7%) της συγκεκριμένης σειράς αποτελεί αξιοσημείωτο ευρήμα, καθώς οι κάρτες «High Endurance» προωθούνται στην αγορά ειδικά για συνεχείς εγγραφές, όπως σε κάμερες ασφαλείας (dashcams) και συστήματα παρακολούθησης.

Σημασία για τους καταναλωτές: Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν ότι η ονομασία «High Endurance» δεν εγγυάται πάντα την αναμενόμενη διάρκεια ζωής και ότι οι πραγματικές δοκιμές εγγραφής/διαγραφής (P/E cycles) αποκαλύπτουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κατασκευαστών.

Τρεις κατηγορίες, τρεις διαφορετικές αντοχές

Ο Cole διαχώρισε τις κάρτες σε τρεις κατηγορίες: καταναλωτικού επιπέδου, υψηλής αντοχής (high-endurance) και βιομηχανικού επιπέδου (industrial-grade). Οι κάρτες καταναλωτικού επιπέδου είναι οι τυπικές μονάδες που μπορεί να αγοράσει κανείς από καταστήματα λιανικής, ενώ οι κάρτες υψηλής αντοχής επισημαίνονται ρητά ως τέτοιες από τους κατασκευαστές τους. Οι βιομηχανικές κάρτες, τέλος, είναι σχεδιασμένες για βαριά χρήση και συνήθως συνοδεύονται από φυλλάδιο προδιαγραφών και δήλωση αντοχής.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών του Cole, οι κάρτες καταναλωτικού επιπέδου άντεξαν κατά μέσο όρο περίπου 10.000 κύκλους προγραμματισμού/επαλήθευσης/διαγραφής. Οι πέντε κατασκευαστές με τις καλύτερες επιδόσεις σε αυτή την κατηγορία ήταν, με σειρά κατάταξης, οι PNY, Kingston, Delkin Devices, Lexar και Samsung. Σε ξεχωριστή αναφορά, η βραζιλιάνικη ιστοσελίδα Hardware.com.br αναφέρει επίσης ότι οι κάρτες υψηλής αντοχής έφτασαν κατά μέσο όρο τους 14.000 κύκλους, ενώ οι βιομηχανικές κάρτες είχαν μέσο όρο περίπου 122.000 κύκλους.

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