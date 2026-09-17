2026-09-17 08:16:32

Για τέσσερις περίπου ώρες η λειτουργία του Μετρό ήταν υποβαθμισμένηΤαλαιπωρήθηκαν χθες αρκετοί επιβάτες του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς από νωρίς το πρωί τα δρομολόγια γίνονταν μόνο από τη μια τροχιά λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης.Πιο αναλυτικά, από τις 06:30 περίπου το πρωί της Τετάρτης, το μετρό Θεσσαλονίκης ήταν σε υποβαθμισμένη λειτουργία και τα δρομολόγια γίνονταν μόνο από τη μια Τροχιά λόγω sidirodromikanea

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