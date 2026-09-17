Οι εξωτερικοί SSD έχουν γίνει ήδη αρκετά μικροί ώστε να μπορείς να κουβαλάς εκατοντάδες GB δεδομένων στην τσέπη σου χωρίς να το σκέφτεσαι ιδιαίτερα. Η Lexar, όμως, αποφάσισε ότι υπήρχε ακόμη περιθώριο για… δίαιτα. Το αποτέλεσμα ονομάζεται Lexar Muse Ultra-Slim Portable SSD και η εταιρεία τον παρουσιάζει ως τον λεπτότερο φορητό SSD στον κόσμο.

Και στην προκειμένη περίπτωση η λέξη "λεπτός" δεν χρησιμοποιείται απλώς για λόγους marketing

. Ο Muse έχει διαστάσεις μόλις 80 x 48 x 3,8 χιλιοστά, ενώ στις άκρες το πάχος του μειώνεται στο εντυπωσιακό 1 χιλιοστό. Πρακτικά, περισσότερο θυμίζει μεταλλική κάρτα παρά τον εξωτερικό δίσκο που έχουμε συνηθίσει να πετάμε μέσα στην τσάντα του laptop.

Για να φτάσει σε αυτές τις διαστάσεις, η Lexar χρησιμοποίησε unibody μεταλλική κατασκευή, ειδικά σχεδιασμένη εξαιρετικά λεπτή πλακέτα και πυκνή διάταξη των NAND chips. Υπήρχε όμως ένα μικρό πρόβλημα: ένας κανονικός USB-C connector είναι πρακτικά πολύ χοντρός για να χωρέσει επάνω του.

Τόσο λεπτός που "έχασε" τη USB-C

Η λύση της Lexar ήταν να εξαφανίσει εντελώς την κλασική θύρα από τον SSD. Στη θέση της υπάρχει το SnapLink, ένα ειδικό καλώδιο που συνδέεται μαγνητικά με τον Muse μέσω pogo pins και καταλήγει σε USB-C για τη σύνδεση με τη συσκευή.

Είναι έξυπνο και επιτρέπει αυτό το ακραία λεπτό design, έχει όμως και έναν προφανή συμβιβασμό. Πρέπει να έχεις μαζί σου το συγκεκριμένο καλώδιο. Αν το ξεχάσεις ή το χάσεις, ένα οποιοδήποτε USB-C καλώδιο που θα βρεις στην τσάντα σου δεν πρόκειται να σε σώσει.

Ο πραγματικός στόχος του Muse, πάντως, φαίνεται να είναι οι mobile creators και ιδιαίτερα οι χρήστες iPhone. Με το ειδικό magnetic sleeve μπορεί να τοποθετηθεί στο πίσω μέρος ενός συμβατού smartphone, ώστε να χρησιμοποιείται ως εξωτερικός αποθηκευτικός χώρος κατά τη διάρκεια της λήψης. Και εδώ το μικρό gadget αρχίζει να αποκτά περισσότερο νόημα.

Μικρός στο μάτι, γρήγορος στη μεταφορά

Παρά το μέγεθός του, οι επιδόσεις του δεν είναι καθόλου αμελητέες. Η Lexar αναφέρει ταχύτητα ανάγνωσης έως 1.050 MB/s και εγγραφής έως 1.000 MB/s, επιδόσεις αρκετές ακόμη και για απαιτητικά mobile workflows.

Σε συμβατά iPhone μπορεί μάλιστα να χρησιμοποιηθεί για απευθείας εγγραφή Apple ProRes έως 4K στα 120 fps, κάτι που εξηγεί και γιατί η εταιρεία έχει δώσει τόση σημασία στο μέγεθος. Αν πρόκειται να έχεις έναν SSD κολλημένο στο πίσω μέρος του κινητού όσο τραβάς βίντεο, κάθε χιλιοστό και κάθε γραμμάριο μετράει.

Παράλληλα, μέσω της εφαρμογής της Lexar μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτόματο backup φωτογραφιών και βίντεο, ενώ δεν περιορίζεται στο οικοσύστημα της Apple, καθώς μπορεί να συνεργαστεί και με Mac, Android συσκευές και PC.

freegr