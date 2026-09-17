2026-09-17 08:40:17
Φωτογραφία για 20χρονος συνελήφθη επειδή παρίστανε τον αστυνομικό σε τρένο.
Ένας 20χρονος άνδρας συνελήφθη στην Κηφισιά, στη βόρεια Αθήνα, αφού φέρεται να παρίστανε τον αστυνομικό σε τρένο του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου και να ζητούσε από τους επιβάτες να επιδείξουν την ταυτότητά τους.Ο νεαρός άνδρας φέρεται να πλησίασε τους επιβάτες φορώντας στολή και φέροντας εξοπλισμό που έμοιαζε με αστυνομικό εξοπλισμό. Τους ζήτησε να επιδείξουν τις ταυτότητές τους, ισχυριζόμενος ότι sidirodromikanea
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