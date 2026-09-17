2026-09-17 15:48:50

Στην πρώτη θέση της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε η «Κοινωνία Ώρα Mega» με 20.2% στο δυναμικό κοινό.



Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Σήμερα» με 12.0%, ενώ τρίτη ήταν η «Ώρα Ελλάδος» με 8.1%.



Το «Νωρίς Νωρίς» σημείωσε 7.1%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» κατέγραψε 6.2%, ολοκληρώνοντας την κατάταξη της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com



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