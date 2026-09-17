2026-09-17 15:48:50
Φωτογραφία για Μαρία Αντωνά: Στο MEGA για το «MEGA Non Stop» – Η νέα προσθήκη στην εκπομπή του Σαββατοκύριακου



Στο δυναμικό του MEGA εντάσσεται η Μαρία Αντωνά, η οποία αναμένεται να αποτελέσει το νέο πρόσωπο του «MEGA Non Stop», της ενημερωτικής εκπομπής που ετοιμάζει ο σταθμός για τα Σαββατοκύριακα.

Η Μαρία Αντωνά βρέθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις του MEGA και πραγματοποίησε πρόβα για τη νέα της τηλεοπτική παρουσία. Όπως αναφέρει το okmag, η παρουσιάστρια θα βρεθεί στο πλευρό του Ζήση Μούσιου και του Βασίλη Τσεκούρα, ενισχύοντας την ομάδα της εκπομπής.

Το «MEGA Non Stop» έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και θα κινείται γύρω από την επικαιρότητα, με ρεπορτάζ, ζωντανές συνδέσεις, σχολιασμό και θεματολογία από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Η προσθήκη της Μαρίας Αντωνά φέρνει, πάντως, αλλαγές και στον αρχικό προγραμματισμό. Το τρέιλερ θα γυριστεί εκ νέου με τη συμμετοχή της, ενώ η πρεμιέρα που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 09:20 μετατίθεται.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία πρεμιέρας, με το MEGA να διαμορφώνει την τελική σύνθεση της νέας του εκπομπής για το Σαββατοκύριακο.



Πηγή: tvnea.com
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