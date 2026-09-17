2026-09-17 15:48:49

Το UEFA Europa League: Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια Μπιαλιστόκ στον ΑΝΤ1 ήταν το πρόγραμμα που ξεχώρισε στην prime time, καταγράφοντας 20,8% και παίρνοντας την πρώτη θέση στη βραδινή ζώνη.



Ακολούθησε το «Στο Παρά Πέντε» με 16,9%, ενώ η δεύτερη μετάδοση της σειράς σημείωσε επίσης υψηλή επίδοση, 14,5%. Το «Είσαι το Ταίρι μου» κινήθηκε στο 14,4%, ενώ οι «Μαύρες Μέσανυχτες» κατέγραψαν 13,8% και 12,9% στις διαφορετικές μεταδόσεις τους.



Στο 12,7% βρέθηκαν τόσο το «Σόι σου» όσο και ο αγώνας Ατρόμητος – ΠΑΟΚ για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας στο OPEN. Το «Μπλε Ώρες» σημείωσε 9,3%, όσο και το «Μπαμπά σ’ αγαπώ», ενώ το «The Football Show» κατέγραψε 9,7%.



Ακολούθησαν το «Πες τα Χρυσόστομε» με 10,5%, το «Σόι σου» με 10,3%, το «Fast and Furious: Hobbs & Shaw» με 7,3%, τα «Φαντάσματα» με 7,0% και το Pre Game Show με 6,0%.



Χαμηλότερα κινήθηκαν ο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 5,2% και ο «Κασκάντερ» στον ΣΚΑΪ με μόλις 3,2% ενώ το «Από θαύμα: Ιστορίες δεύτερης ζωής» έκανε μόλις 2,0% η πρεμιέρα.



Πηγή: tvnea.com



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