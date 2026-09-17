2026-09-17 15:48:49
Φωτογραφία για Απογευματινή Ζώνη: Το «Live News» στην κορυφή – Ξεχώρισε και η αναμέτρηση του Κυπέλλο
Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «Live News», καταγράφοντας 28.4% στο δυναμικό κοινό και σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση της ζώνης.

Ακολούθησε η μετάδοση του αγώνα Κηφισιά Α.Ε. – Παναθηναϊκός για το Κύπελλο Ελλάδας, με 19.1% στον ΣΚΑΪ. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Είσαι το Ταίρι Μου» (Ε) με 14.4%, ενώ ο «Τροχός της Τύχης» (Ε) σημείωσε 12.3%.

Το «Στούντιο στις 3» κατέγραψε 11.1%, ενώ οι «Καθαρές Κουβέντες» κινήθηκαν στο 4.0%. Τέλος, το «Στούντιο 4» σημείωσε 3.0%, ολοκληρώνοντας την κατάταξη της απογευματινής ζώνης.

Πηγή: tvnea.com
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