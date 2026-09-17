2026-09-17 15:48:49
Φωτογραφία για Κεντρικά δελτία ειδήσεων: Πρωτιά για τα «MEGA Γεγονότα» – Στη δεύτερη θέση το Star
Τα «MEGA Γεγονότα» βρέθηκαν στην κορυφή της τηλεθέασης στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, καταγράφοντας 16,3% και διατηρώντας σημαντική απόσταση από τα υπόλοιπα δελτία.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Star News με 11,0%, ενώ το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha σημείωσε 11,3%, καταγράφοντας επίσης διψήφια επίδοση. Ακολούθησε το Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΪ με 10,1%.

Το OPEN NEWS κινήθηκε στο 6,5%, ενώ το ANT1 NEWS κατέγραψε 5,2%. Τέλος, το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της ΕΡΤ1, μαζί με αθλητικά και καιρό, σημείωσε 4,4%.

Πηγή: tvnea.com
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