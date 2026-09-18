2026-09-18 12:19:52
Φωτογραφία για Φαίη Σκορδά: Ξεκίνησε να στήνεται η νέα εκπομπή στον ΑΝΤ1– Το πρόσωπο που έχει ήδη κλειδώσει
Πρώτο το TVNEA.com σας είχε αποκαλύψει τις προηγούμενες ημέρες το νέο τηλεοπτικό βήμα της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1, αλλά και τη ζώνη στην οποία αναμένεται να τοποθετηθεί η νέα της εκπομπή (δες εδώ).

Πλέον, το project περνά από το στάδιο του σχεδιασμού στην πράξη, καθώς η εκπομπή της παρουσιάστριας έχει αρχίσει να στήνεται και οι πρώτες συμφωνίες με τα πρόσωπα που θα βρίσκονται στο πλευρό της παίρνουν τον δρόμο τους.

Ένα από τα πρόσωπα που έχουν ήδη κλειδώσει για τη νέα εκπομπή είναι ο Άρης Καβατζίκης, με τον οποίο η Φαίη Σκορδά έχει συνεργαστεί στενά τα τελευταία χρόνια στο «Buongiorno». Οι δυο τους έχουν ήδη μια δοκιμασμένη τηλεοπτική χημεία, γεγονός που κάνει την επιστροφή του δημοσιογράφου στο πλευρό της παρουσιάστριας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.

Η παρουσία του Καβατζίκη, άλλωστε, δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς ήταν ένας από τους βασικούς συνεργάτες της Φαίης στο MEGA και είχε μιλήσει δημόσια με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη σχέση τους, μετά το τέλος του «Buongiorno».

Στις επόμενες μέρες αναμένεται να οριστικοποιηθούν και τα υπόλοιπα πρόσωπα που θα συμπληρώσουν την ομάδα, καθώς και οι τελευταίες λεπτομέρειες της εκπομπής.

Πηγή: tvnea.com
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