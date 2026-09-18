Τα δεδομένα αυτά αποτυπώνουν το τεράστιο κενό ανάμεσα στην ψηφιακή απειλή και την πραγματική αναφορά περιστατικών. Η ραγδαία εξάπλωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει μετατρέψει τις πλατφόρμες σε κύριο χώρο δράσης για κυκλώματα και μεμονωμένους θύτες, ενώ η απουσία καταγγελιών διογκώνει το πρβλημα.

Τα Βασικά Σημεία της Κρίσης

Κυριαρχία των Social Media: Το 60% των περιστατικών διαδικτυακής σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης ανηλίκων εκδηλώνεται μέσω δημοφιλών πλατφορμών (Instagram, TikTok, Snapchat, Discord κ.ά.), όπου η επικοινωνία είναι άμεση και συχνά ανεξέλεγκτη.

Το «Σκοτεινό» Ποσοστό (1%): Μόλις το 1% των περιστατικών φτάνει στις αρχές ή σε γραμμές υποστήριξης. Το υπόλοιπο 99% παραμένει στην αόρατη ζώνη λόγω φόβου, ντροπής, άγνοιας των θυμάτων ή έλλειψης εμπιστοσύνης στους μηχανισμούς αναφοράς.

Grooming & Οικονομικός Εκβιασμός (Sextortion): Οι θύτες εκμεταλλεύονται την ανωνυμία, χτίζουν σταδιακά σχέσεις εμπιστοσύνης με τα παιδιά και στη συνέχεια τα εκβιάζουν για την αποστολή οπτικοακουστικού υλικού.

Πού Μπορείτε να Αναφέρετε Περιστατικά στην Ελλάδα

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