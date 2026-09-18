2026-09-18 06:49:09
Φωτογραφία για Εκτός λειτουργίας ο σταθμός «Αγίας Σοφίας» του μετρό Θεσσαλονίκης – Εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό.
Ο σταθμός «Αγίας Σοφίας» του μετρό Θεσσαλονίκης θα παραμείνει προσωρινά κλειστός, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης, οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι και οι έλεγχοι ασφαλείαςΠροσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός «Αγίας Σοφίας» του μετρό Θεσσαλονίκης.Σύμφωνα με ενημέρωση από τη ΤΗΕΜΑ, σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, στις 00:25, εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν sidirodromikanea
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Κλειστοί την Παρασκευή τέσσερις σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης– Τι ώρα κατεβάζουν ρολά.
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Κλειστοί την Παρασκευή τέσσερις σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης– Τι ώρα κατεβάζουν ρολά.
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