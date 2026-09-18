





Μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ έρχεται στο OPEN για να φωτίσει υποθέσεις συγκλονιστικών εγκλημάτων που σημάδεψαν τη σύγχρονη ελληνική ιστορία και παρέμειναν ανεξίτηλες στη μνήμη μας, καλύπτοντας μια ευρεία χρονική περίοδο: από τα ταραγμένα χρόνια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου έως την πρόσφατη επικαιρότητα των τελευταίων ετών.

Η «Κόκκινη Γραμμή» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο OPEN και κάθε επεισόδιο με κινηματογραφική αισθητική, πλούσιο αρχειακό υλικό και εις βάθος δημοσιογραφική έρευνα, επιχειρεί να ανασυνθέσει την πλήρη εικόνα μιας υπόθεσης. Από τη στιγμή που διαπράχθηκε το έγκλημα, την έρευνα των αρχών, την αποκάλυψη των στοιχείων και τη δικαστική εξέλιξη, η εκπομπή αναζητά την αλήθεια πίσω από τους τίτλους.

Στην καρδιά της «Κόκκινης Γραμμής» βρίσκεται μια κορυφαία ομάδα έμπειρων ειδικών συνεργατών, οι οποίοι προσεγγίζουν κάθε υπόθεση από διαφορετική επιστημονική σκοπιά, συνθέτοντας βήμα προς βήμα το παζλ των γεγονότων και φωτίζοντας όχι μόνο το «τι» συνέβη, αλλά και το «πώς» και το «γιατί».

Η Εβίτα Βαρελά έγκριτη ποινικολόγος, αναλύει το νομικό και δικαστικό παρασκήνιο, τις στρατηγικές στις δικαστικές αίθουσες, το νομικό πλαίσιο της κάθε εποχής και τις ποινές που επιβλήθηκαν. Ο Σταύρος Μπαλάσκας , έμπειρος αστυνομικός αναλυτής, ανασυνθέτει το χρονικό των ερευνών, παρουσιάζει τις μεθόδους των διωκτικών αρχών και αναδεικνύει τα κρίσιμα στοιχεία και τα κομβικά σημεία που συνέβαλαν στην εξιχνίαση των υποθέσεων.

Ο διακεκριμένος ιατροδικαστής Σωκράτης Τσαντίρης, μιλά με τη γλώσσα των αδιάψευστων επιστημονικών ευρημάτων, εξηγώντας πώς τα ιατροδικαστικά στοιχεία και οι εξετάσεις «ξεκλείδωσαν» την αλήθεια σε σκοτεινές υποθέσεις και βοήθησαν τη δικαιοσύνη. Τέλος, η Ζωή Στραβοπόδη, πολύπειρη ψυχολόγος, σκιαγραφεί το προφίλ των δραστών, εξερευνώντας τα ψυχιατρικά αίτια, τα κίνητρα, τον ψυχισμό και τις βαθύτερες αποκλίσεις της εγκληματικής συμπεριφοράς.







Η «Κόκκινη Γραμμή» δεν μένει μόνο στα στοιχεία των φακέλων και στα αρχεία των υποθέσεων. Δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο στους ανθρώπους που βρέθηκαν στην καρδιά των γεγονότων. Μέσα από αποκλειστικές συνεντεύξεις και προσωπικές μαρτυρίες, συγγενείς θυμάτων, άμεσοι πρωταγωνιστές και άνθρωποι που έζησαν τα γεγονότα από κοντά μοιράζονται τις δικές τους εμπειρίες και αναμνήσεις. Οι μαρτυρίες τους αποτυπώνουν το ανθρώπινο αποτύπωμα κάθε υπόθεσης και αναδεικνύουν το τραύμα που μπορεί να αφήσει ένα έγκλημα όχι μόνο στους άμεσα εμπλεκόμενους, αλλά και στις οικογένειες και στην κοινωνία.

Μια παραγωγή-σταθμός για το true crime στην Ελλάδα, που δεν στέκεται στην επιφάνεια, αλλά αναζητά την αλήθεια πίσω από τους τίτλους των ειδήσεων.

Γιατί πίσω από κάθε έγκλημα υπάρχει μια ιστορία.

Και πίσω από κάθε ιστορία, μια αλήθεια που περιμένει να αποκαλυφθεί.

«Κόκκινη Γραμμή», πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο OPEN.







Πηγή: tvnea.com