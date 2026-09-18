2026-09-18 08:37:34
Φωτογραφία για ΕΡΤ: Σε διαρκή αναβάθμιση το δίκτυο του ψηφιακού ραδιοφώνου DAB+



Σε διαρκή αναβάθμιση βρίσκεται το δίκτυο του ψηφιακού ραδιοφώνου DAB+ που υλοποίησε πρόσφατα η ΕΡΤ και ήδη η κάλυψη του φτάνει περίπου στο 80% της ελληνικής επικράτειας.

Στο DAB+ φιλοξενείται το σύνολο των ραδιοφώνων της ΕΡΤ: το ΕΡΤnews Radio 105,8, το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7, το Τρίτο Πρόγραμμα 90,9, το Kosmos 93,6, η ΕΡΑ Σπορ 101,8, η Φωνή της Ελλάδας, το Zeppelin 106,7, καθώς και τo ραδιόφωνo της ΕΡΤ3, 958fm, μαζί με τα θεματικά ραδιόφωνα.



Το DAB+ προσφέρει στους ακροατές περισσότερες επιλογές προγραμμάτων στο ραδιοφωνικό φάσμα, ενώ εξασφαλίζει κρυστάλλινο ψηφιακό ήχο. Οι χρήστες του ψηφιακού ραδιοφώνου μπορούν επίσης να αναζητούν το ραδιοφωνικό σταθμό βάσει της ονομασίας του, αλλά έχουν και τη δυνατότητα να βλέπουν στην οθόνη του δέκτη πρόσθετες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα το εξώφυλλο του CD ή του βινυλίου από το τραγούδι ακρόασης. Πολύ σύντομα οι ακροατές θα μπορούν ακόμα να βλέπουν και τίτλους ειδήσεων από το ΕΡΤnews Radio.



Στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης του DAB+, ενδέχεται να χρειαστεί σε ορισμένους δέκτες η εκ νέου αποθήκευση των σταθμών ακρόασης στις θέσεις μνήμης των ραδιοφώνων (presets).



Πηγή: tvnea.com
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