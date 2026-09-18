2026-09-18 12:19:53
Φωτογραφία για Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή – Στη δεύτερη θέση το «Σήμερα»
Στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε η «Κοινωνία Ώρα Mega» με 23.2% στο δυναμικό κοινό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Σήμερα» με 15.5%, ενώ τρίτο ήταν το «Καλημέρα Ελλάδα» με 7.0%.

Το «Νωρίς Νωρίς» σημείωσε 5.9%, ενώ η «Ώρα Ελλάδος» κατέγραψε 5.5%, ολοκληρώνοντας την κατάταξη της πρωινής ενημερωτικής ζώνης.

Πηγή: tvnea.com
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