2026-09-18 12:19:53

Στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε η «Κοινωνία Ώρα Mega» με 23.2% στο δυναμικό κοινό.



Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Σήμερα» με 15.5%, ενώ τρίτο ήταν το «Καλημέρα Ελλάδα» με 7.0%.



Το «Νωρίς Νωρίς» σημείωσε 5.9%, ενώ η «Ώρα Ελλάδος» κατέγραψε 5.5%, ολοκληρώνοντας την κατάταξη της πρωινής ενημερωτικής ζώνης.



Πηγή: tvnea.com



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