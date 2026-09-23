





Τα κρεμαστά έπιπλα έχουν καθιερωθεί στα σύγχρονα μπάνια, κυρίως για τη λιτή και ανάλαφρη εμφάνισή τους. Η επιλογή τους όμως δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής. Αρκετά από τα βασικά τους χαρακτηριστικά, συχνά, τα κάνουν και περισσότερο λειτουργικά σε σχέση με τα συμβατικά έπιπλα νιπτήρα.

Διαφορές από ένα συμβατικό έπιπλο

Σε σχέση με ένα επιδαπέδιο έπιπλο, ένα κρεμαστό έπιπλο νιπτήρα διαφοροποιείται σε αρκετά, κυρίως, πρακτικά σημεία:

Αφήνει το δάπεδο ελεύθερο και ορατό όπως και μέρος του τοίχου, με αποτέλεσμα η συνολική διαμόρφωση να δείχνει πιο ανάλαφρη.Ειδικά σε μικρά και στενά μπάνια, η διαφορά αυτή οπτικά είναι ιδιαίτερα σημαντική. Διευκολύνει το καθάρισμα κάτω από το έπιπλο, αρκεί η απόσταση από το πάτωμα να είναι αρκετή για άνετη πρόσβαση. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα, ειδικά σε σχέση με έπιπλα που δεν εφάπτονται του δαπέδου αλλά απέχουν ελάχιστα, έτσι που το συγκεκριμένο σημείο είναι πολύ δύσκολο να καθαριστεί.Δεν έρχεται σε επαφή με νερά που συγκεντρώνονται στο δάπεδο, έτσι είτε πρόκειται για ξύλινο είτε έπιπλο από mdf, μελαμίνη κλπ η επιφάνεια στο κάτω μέρος του δεν φθείρεται σταδιακά από την υγρασία, όπως συνήθως συμβαίνει στα συμβατικά έπιπλα μπάνιου. Το ύψος τοποθέτησης επιλέγεται πιο ελεύθερα, ανάλογα με τον τύπο του νιπτήρα και τις ανάγκες των χρηστών, αφού οι σωληνώσεις μπορούν να ρυθμιστούν, ενώ αντίθετα σε ένα συμβατικό έπιπλο η θέση του νιπτήρα είναι συγκεκριμένη. Δεν αξιοποιεί τον χώρο μέχρι το δάπεδο για αποθήκευση χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι έχει μικρή χωρητικότητα. Η εσωτερική διαμόρφωση και το βάθος των συρταριών παίζουν σημαντικότερο ρόλο. Ένα κρεμαστό έπιπλο νιπτήρα μπορεί επίσης να συνδυαστεί με ντουλάπια στον τοίχο, έτσι που συνολικά ο διαθέσιμος χώρος στο σημείο να είναι εφάμιλλος ενός μεγάλου μεγέθους συμβατικού επίπλου.Το ύφος του είναι συνήθως πιο σύγχρονο αισθητικά, έτσιαποκλείει συνδυασμούς και επιλογές ιδιαίτερα κλασικές, την περίπτωση που σε έπιπλο νιπτήρα θέλουμε να μετατρέψουμε ένα vintage έπιπλο κλπ. Σε ποιους χώρους λειτουργεί καλύτερα

Σε ένα μικρό ή στενό μπάνιο, το κρεμαστό έπιπλο είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό όταν θέλουμε να περιορίσουμε τον οπτικό όγκο των επίπλων. Το δάπεδο που παραμένει ορατό βοηθά τον χώρο να δείχνει πιο ανοιχτός και λιγότερο φορτωμένος.





Ταιριάζει ιδιαίτερα και σε μπάνια όπου ο αποθηκευτικός χώρος δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το έπιπλο του νιπτήρα. Αν υπάρχουν πρόσθετα ντουλάπια ή ράφια, δεν υπάρχει λόγος να καταλαμβάνεται ολόκληρος ο χώρος μέχρι το δάπεδο μόνο για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη χωρητικότητα.

Ακόμη και όταν χρειάζεται αρκετή αποθήκευση, ένα σωστά σχεδιασμένο κρεμαστό έπιπλο με βαθιά συρτάρια μπορεί να καλύψει τις καθημερινές ανάγκες. Αν όμως το έπιπλο του νιπτήρα αποτελεί τη μοναδική ή βασική θέση αποθήκευσης, η πραγματική χωρητικότητα πρέπει να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από το αισθητικό αποτέλεσμα.

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