Μια νέα επαγγελματική συνεργασία ανοίγει για τον Δήμο Βερύκιο, αυτή τη φορά στα ερτζιανά, καθώς ο δημοσιογράφος εντάσσεται στο νέο ραδιόφωνο του MEGA.Την είδηση επιβεβαίωσε ο ίδιος μέσα από ανάρτησή του, εκφράζοντας ιδιαίτερη συγκίνηση για το γεγονός ότι συναντά ξανά επαγγελματικά τον Σταμάτη Μαλέλη, περίπου τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη κοινή τους πορεία στα πρώτα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης.Η έναρξη της νέας συνεργασίας έχει προγραμματιστεί για τις 31 Αυγούστου, με τον Δήμο Βερύκιο να βρίσκεται καθημερινά στον αέρα από τις 15:00 έως τις 16:00, μαζί με τον Δημήτρη Αλφιέρη.Παράλληλα, ο ίδιος έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στον διευθυντή του σταθμού, Γιώργο Κακούση, μιλώντας με θερμά λόγια για τη νέα ομάδα στην οποία εντάσσεται.Στην ανάρτησή του έγραψε:«Μεγάλη η συγκίνηση ! Μετά από τρεις δεκαετίες ξανασυναντιόμαστε με τον Σταμάτη Μαλέλη σε ίδιο επαγγελματικό μετερίζι. Τότε στα σπάργανα της ιδιωτικής τηλεόρασης , τώρα στο νέο εγχείρημα του Mega στα ερτζιανά..Μεγάλη η Τιμή να συμμετάσχω στο πρόγραμμα του νέου ραδιοφώνου του Mega.Μεγάλη η Χαρά να συνεργαστώ με άξιους συναδέλφους -όπως ο διευθυντής Γιώργος Κακούσης – που επι σειρά δεκαετιών διακρίνονται για την εργατικότητα , την αποτελεσματικότητα και την εντιμότητα τους.Μεγάλη η Πρόκληση αλλά και η Ευθύνη κάθε μεσημέρι 3 με 4 μαζί με τον Δημήτρη Αλφιέρη (“φύλακας άγγελός” μου στα δύσκολα) , να …ξετρυπώνουμε τον …διάβολο που κρύβεται πίσω από κάθε είδηση.ΥΠΟΣΧΕΣΗ : Χωρίς προσωπικές ατζέντες, χωρίς εξαρτήσεις και με κανέναν δισταγμό με τον Δημήτρη είμαστε έτοιμοι απο 31 Αυγούστου να αποκαλύπτουμε αυτά που δεν τολμούν να ψελλίσουν οι άλλοι. Είμαστε αποφασισμένοι να εξαπολύουμε …κεραυνούς και ο «ΘΕΟΣ ΦΥΛΑΞΟΙ» !»Να σημειωθεί πάντως ότι η νέα αυτή συνεργασία αφορά αποκλειστικά το ραδιόφωνο, καθώς τηλεοπτικά ο Δήμος Βερύκιος παραμένει στον ALPHA και στο «Happy Day».View this post on Instagram

A post shared by ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ (@dimosverykios)

Πηγή: tvnea.com