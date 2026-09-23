greece-salonikia

Άλτμαν, Αμοντέι και Ντελάνγκ ενημερώνουν τον ΟΗΕ για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνηςΟ Τραμπ απορρίπτει τον διεθνή έλεγχο, ενώ ΗΠΑ και Κίνα συζητούν μηχανισμό ειδοποίησης για σοβαρά περιστατικάΤι θα συμβεί εάν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους, προκαλέσουν μια σύγκρουση που οι άνθρωποι δεν προλαβαίνουν να αποτρέψουν;Το ερώτημα φτάνει σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου οι επικεφαλής τριών σημαντικών εταιρειών του κλάδου αναμένεται να ενημερώσουν τις κυβερνήσεις για μια τεχνολογία της οποίας οι δυνατότητες εξελίσσονται ταχύτερα από τους κανόνες εποπτείας της.Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, ο επικεφαλής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, και ο συνιδρυτής της Hugging Face, Κλεμάν Ντελάνγκ, θα μιλήσουν στο 15μελές Συμβούλιο, εν μέσω προειδοποιήσεων ότι ολοένα ισχυρότερα συστήματα AI θα μπορούσαν να αποκτήσουν τη δυνατότητα να βελτιώνονται μόνα τους και να ξεφύγουν από τον ανθρώπινο έλεγχο.Η συνεδρίαση πραγματοποιείται στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, με προεδρεύοντα τον υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό. Στις τοποθετήσεις των κρατών περιλαμβάνονται εκείνες των ΗΠΑ και της Κίνας, των δύο μεγάλων ανταγωνιστών στην ανάπτυξη της τεχνολογίας.Το ενδεχόμενο μιας σύγκρουσης χωρίς ανθρώπινη απόφασηΣτο επίκεντρο βρίσκονται οι πρακτικές συνέπειες μιας πιθανής απώλειας ελέγχου για την εθνική και τη διεθνή ασφάλεια. Ευρωπαίος διπλωμάτης, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας στο Reuters, περιέγραψε ως κεντρικό ερώτημα το εάν θα μπορούσαμε κάποτε να βρεθούμε μπροστά σε αλγορίθμους που, μέσα από την αλληλεπίδρασή τους, πυροδοτούν πόλεμο.Πρόκειται για κίνδυνο που τίθεται προς εξέταση, όχι για διαπίστωση ότι μια τέτοια δυνατότητα έχει ήδη εκδηλωθεί. Αρκεί, ωστόσο, για να μεταφέρει τη συζήτηση στο πεδίο ευθύνης του Συμβουλίου Ασφαλείας: την αποτροπή απειλών κατά της διεθνούς ειρήνης.Ο Άλτμαν αναμένεται να ζητήσει από τους ηγέτες την υιοθέτηση κοινών κριτηρίων μέτρησης των δυνατοτήτων της AI και αξιολόγησης των δικλίδων ασφαλείας που εφαρμόζουν οι εταιρείες κατά την ανάπτυξή της. Τις προθέσεις του παρουσίασε σε δημοσιογράφους στέλεχος της OpenAI την Τρίτη.Ο Τραμπ επιλέγει επιτάχυνσηΗ συζήτηση διεξάγεται με εμφανείς διαφωνίες για το ποιος πρέπει να θέτει τους κανόνες και πόσο δεσμευτικοί μπορεί να είναι.Μιλώντας την Τρίτη στη Γενική Συνέλευση, ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε κάθε προσπάθεια δημιουργίας ενός παγκόσμιου μηχανισμού ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης. Υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ προηγούνται σημαντικά της Κίνας και των υπόλοιπων ανταγωνιστών και δήλωσε αποφασισμένος να διατηρήσει αυτό το προβάδισμα.Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε την AI ως εξέλιξη που θα ξεπεράσει σε σημασία τη Βιομηχανική Επανάσταση, υποστηρίζοντας ότι δεν θα ανακόψει την ανάπτυξή της.«Θα την ενθαρρύνουμε, δεν θα τη χαλιναγωγήσουμε», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του θα την παρακολουθεί στενά μέσω του υπουργείου Δικαιοσύνης.Η θέση του απέχει από την προσέγγιση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος επιμένει ότι η ταχεία πρόοδος της τεχνολογίας δημιουργεί κινδύνους που απαιτούν διεθνή συντονισμό.Ένας δίαυλος ΗΠΑ–Κίνας για περιστατικά AIΠαρά τον ανταγωνισμό τους, Ουάσιγκτον και Πεκίνο εξετάζουν έναν περιορισμένο χώρο συνεργασίας: την έγκαιρη ενημέρωση για περιστατικά τεχνητής νοημοσύνης που αποκτούν διαστάσεις εθνικής ασφάλειας.Ενόψει της συνάντησης Τραμπ–Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον, οι δύο πλευρές έχουν συζητήσει τη δημιουργία σχετικού συστήματος ειδοποίησης.Ένας τέτοιος μηχανισμός θα μπορούσε να προσφέρει δίαυλο επικοινωνίας για κοινές απειλές, ακόμη και όσο οι δύο χώρες διαφωνούν για τους ευρύτερους όρους ανάπτυξης και ελέγχου της AI. Προς το παρόν, πρόκειται για αντικείμενο συζητήσεων.Από τις προειδοποιήσεις στους κανόνεςΣτη συνεδρίαση θα μιλήσει επίσης ο Καναδός ερευνητής Γιοσούα Μπέντζιο, ένας από τους επιστήμονες που θεωρούνται «πατέρες» της τεχνητής νοημοσύνης και συμπρόεδρος της Ανεξάρτητης Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής που συγκρότησε πέρυσι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.Η προσπάθεια του Οργανισμού να διαμορφώσει πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας έχει προηγούμενα. Το 2023, ο Γκουτέρες είχε συστήσει συμβουλευτικό σώμα 39 μελών, με συμμετοχή στελεχών τεχνολογικών εταιρειών, κρατικών αξιωματούχων και πανεπιστημιακών.Την ίδια χρονιά πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τους κινδύνους της AI. Η Κίνα προειδοποιούσε τότε ότι η τεχνολογία δεν πρέπει να μετατραπεί σε «αφηνιασμένο άλογο», ενώ οι ΗΠΑ εστίαζαν στον κίνδυνο χρήσης της για λογοκρισία και καταστολή.Στη σημερινή συζήτηση προστίθεται ένα ακόμη δυσκολότερο ερώτημα: πώς διατηρείται ο ανθρώπινος έλεγχος όταν οι δυνατότητες των συστημάτων αυξάνονται — και οι κυβερνήσεις ανταγωνίζονται για το ποια θα προχωρήσει ταχύτερα;