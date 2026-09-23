2026-09-23 14:52:43
Φωτογραφία για Φόνοι στο Καμπαναριό 2: Οι μοναχές του ALPHA επιστρέφουν απόψε στις 21:00
Πρεμιέρα απόψε στις 21:00 κάνει ο δεύτερος κύκλος της αστυνομικής κωμωδίας του Alpha «Φόνοι στο Καμπαναριό» και οι αγαπημένες μοναχές της Αγίας Θεοδούλης επιστρέφουν! Αλλά αυτή τη φορά δεν ψάχνουν τον δολοφόνο…Ο δολοφόνος ψάχνει εκείνες!

Οι περιπέτειες για τις μοναχές της Αγίας Θεοδούλης έχουν πλέον τελειώσει και, με μεγάλη χαρά, ετοιμάζονται να πάρουν τον δρόμο για τη νέα τους μονή. Δε λογάριασαν όμως τον ελεύθερο σκοπευτή, που παραμονεύει κάπου κοντά τους, καταφέρνοντας να πετύχει τον στόχο του και να τις αφήσει κατά μία λιγότερες. Ο θρήνος δίνει τη θέση του στον φόβο για τις άτυχες μοναχές, που πανικόβλητες βλέπουν το πρόσωπο του δολοφόνου και συνειδητοποιούν πως αυτομάτως γίνονται κι εκείνες στόχος.

Τι θα δούμε απόψε

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1: Οι περιπέτειες για τις αγαπημένες μοναχές μας φαίνεται πως ανήκουν πια στο παρελθόν. Ήρεμες λοιπόν, ετοιμάζονται για την καινούρια τους μονή, όταν μια σφαίρα πέφτει δίπλα τους και τις κάνει γρήγορα να καταλάβουν ότι τίποτα δεν τέλειωσε ακόμη. Η αστυνομία, προκειμένου να τις σώσει από τον δολοφόνο που τις κυνηγάει, αποφασίζει να τις φυγαδεύσει. Σε μία εγκαταλελειμμένη μόνη που θα τους δώσει τη γαλήνη που ζητούν. Φτάνοντας όμως εκεί, τα πράγματα δε μοιάζουν να ‘ναι όπως τα περίμεναν Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Κρίνο και Αγκάθι»: Κάνει σήμερα πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο - Τι θα δούμε στη νέα σειρά του ΑΝΤ1;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Κρίνο και Αγκάθι»: Κάνει σήμερα πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο - Τι θα δούμε στη νέα σειρά του ΑΝΤ1;
Dolors Montserrat: «εμπιστευόμαστε πλήρως την ανεξαρτησία των ελληνικών αρχών».
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Dolors Montserrat: «εμπιστευόμαστε πλήρως την ανεξαρτησία των ελληνικών αρχών».
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κεντρικά δελτία ειδήσεων: Ο ALPHA στην πρώτη θέση με
Κεντρικά δελτία ειδήσεων: Ο ALPHA στην πρώτη θέση με
Κεντρικά δελτία ειδήσεων: Ο ALPHA στην πρώτη θέση
Κεντρικά δελτία ειδήσεων: Ο ALPHA στην πρώτη θέση
Το σόι σου κάνει πρεμιέρα απόψε με διπλό επεισόδιο
Το σόι σου κάνει πρεμιέρα απόψε με διπλό επεισόδιο
Το «Κάμπινγκ», κάνει πρεμιέρα απόψε στο MEGA
Το «Κάμπινγκ», κάνει πρεμιέρα απόψε στο MEGA
Το Happy Day επιστρέφει την Δευτέρα για 14η σεζόν στον Alpha
Το Happy Day επιστρέφει την Δευτέρα για 14η σεζόν στον Alpha
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος στη Κανδήλα για εκτέλεση εργασιών αύριο Πέμπτη 24/9 από 8:30 π.μ. έως 11:30 π.μ.
Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος στη Κανδήλα για εκτέλεση εργασιών αύριο Πέμπτη 24/9 από 8:30 π.μ. έως 11:30 π.μ.
Θήκη για χαρτοπετσέτες από έτοιμο πηλό
Θήκη για χαρτοπετσέτες από έτοιμο πηλό
Από την Α’ Εθνική στο «σφυρί»: Τι προβλέπεται για το γήπεδο του «Θερμαϊκού» στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Από την Α’ Εθνική στο «σφυρί»: Τι προβλέπεται για το γήπεδο του «Θερμαϊκού» στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Δίκη για Τέμπη: Πρόωρη λήξη συνεδρίασης λόγω απουσίας μαρτύρων.
Δίκη για Τέμπη: Πρόωρη λήξη συνεδρίασης λόγω απουσίας μαρτύρων.
Τετάρτη, 23/9/2026: Εργασίες ημέρας
Τετάρτη, 23/9/2026: Εργασίες ημέρας