Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος στη Κανδήλα για εκτέλεση εργασιών αύριο Πέμπτη 24/9 από 8:30 π.μ. έως 11:30 π.μ.
2026-09-23 14:39:05
Ημερομηνία 23/9/2026
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΝΔΗΛΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Αύριο Πέμπτη 24/9 από 8:30 π.μ. έως 11:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί διακοπή ρεύματος σε όλο τον οικισμό της Κανδήλας για προγραμματισμένες εργασίες από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ
ximeronews
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