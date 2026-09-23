2026-09-23 14:39:05
Φωτογραφία για Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος στη Κανδήλα για εκτέλεση εργασιών αύριο Πέμπτη 24/9 από 8:30 π.μ. έως 11:30 π.μ.

 



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Αύριο Πέμπτη 24/9 από 8:30 π.μ. έως 11:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί διακοπή ρεύματος σε όλο τον οικισμό της Κανδήλας για προγραμματισμένες εργασίες από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ.



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ

 

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