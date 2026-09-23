Ημερομηνία 23/9/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αύριο Πέμπτη 24/9 από 8:30 π.μ. έως 11:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί διακοπή ρεύματος σε όλο τον οικισμό της Κανδήλας για προγραμματισμένες εργασίες από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ.







Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ

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