





Στη δικαιοσύνη αποφάσισε να προσφύγει ο Αντώνης Ρέμος, μετά από βίντεο που δημοσίευσε γνωστή influencer στο TikTok και στο οποίο διατύπωσε ισχυρισμούς για τον τραγουδιστή, αναφερόμενη παράλληλα σε ένα περιστατικό του παρελθόντος, όπως η ίδια υποστήριξε.

Το θέμα συζητήθηκε το πρωί της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, όπου ο δικηγόρος του Αντώνη Ρέμου, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, αποκάλυψε τις επόμενες κινήσεις της πλευράς του τραγουδιστή.

Όπως ανέφερε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, το πρώτο βήμα θα είναι η αποστολή εξώδικου προς την influencer. Μέσω αυτού, η πλευρά του Αντώνη Ρέμου θα ζητήσει την ανάκληση των συγκεκριμένων ισχυρισμών, καθώς και δημόσια συγγνώμη.

Η υπόθεση αναμένεται πλέον να εξελιχθεί σε νομικό επίπεδο, με την πλευρά του τραγουδιστή να περνά στην αντεπίθεση μετά τις αναφορές που έγιναν μέσω TikTok.







«Ο Αντώνης Ρέμος είναι ένα δημόσιο πρόσωπο. Τα δημόσια πρόσωπα είναι συνηθισμένα να αντιμετωπίζουν και αρνητικά και θετικά σχόλια. Κανένας δεν μπορεί να κάνει ποινικές διώξεις ούτε αγωγές σε ανθρώπους. οι οποίοι κάνουν αυστηρή κριτική.

Δεν μπορούν να μας συμπαθούν όλοι και κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να μας συμπαθεί. Από εκεί και πέρα όμως, υπάρχει μια γραμμή κόκκινη που ο Αντώνης Ρέμος, όπως πιστεύω και οποιοσδήποτε πολίτης αυτής της χώρας, εάν γράφονται εξωφρενικά ψέματα, τα οποία τον δυσφημούν εκεί πέρα, όταν παραβιάζονται αυτά τα όρια, υπάρχει ο νόμος.







Και στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει μια κυρία, την οποία δεν τη γνωρίζει ο Αντώνης Ρέμος. Δεν τη γνωρίζω, η οποία υπερέβη τις κόκκινες γραμμές και τον έχει ενοχλήσει πάρα πολύ και αυτόν και την οικογένειά του. Τα ψέματα τα οποία διέδωσε σε μεγάλο αριθμό ατόμων που την παρακολουθούν στο διαδίκτυο» τόνισε ο κ. Δημητρακόπουλος.







Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αναφέρθηκε στη συνέχεια στο περιεχόμενο του βίντεο και ειδικότερα στους υπαινιγμούς της influencer σχετικά με περιστατικό που, όπως η ίδια υποστήριξε, ανάγεται σε περισσότερα από 25 χρόνια πριν.







«Είναι αισχρά ψέματα. Όχι απλώς δεν ισχύουν. Μιλάμε τώρα γίνεται μια υποτιθέμενη καταγγελία με μεγάλη ευκολία και αναφέρεται σε ένα γεγονός κατά την ίδια γεγονός πριν από το ’99 νομίζω αναφέρεται. Οπότε έχουν περάσει 25 χρόνια. Η ίδια λέει ότι ήταν 7 ετών τότε η μητέρα της εργαζόταν σε νοσοκομείο προφανώς, έκανε εισαγωγή ο Ρέμος και ξέρουν και οι δυο τους το γιατί. “Και τότε εσύ ζούσες στα δικά σου άκρα και είχες τα δικά σου σκοτάδια”.







Αφήνει δηλαδή υπαινιγμούς ότι ο κύριος Ρέμος, ο Αντώνης Ρέμος, ο φίλος ο Αντώνης Ρέμος, που τον αγαπάει όλος ο κόσμος, τόσα χρόνια μας έχει δημιουργήσει στιγμές συγκίνησης και έντονης χαράς. Έκανε μια εισαγωγή στο νοσοκομείο και εκεί πέρα στο νοσοκομείο ήταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Αφήνει τον κόσμο να πιστεύει χίλια δυο πράγματα. Γιατί έγινε αυτή η εισαγωγή και τα παραλληλίζει ενδεχομένως με τον συγχωρεμένο τον Γιώργο Μαζωνάκη» συμπλήρωσε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Η πλευρά του τραγουδιστή, πάντως, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μη δοθεί συνέχεια δικαστικά στην υπόθεση, εφόσον υπάρξει συγγνώμη μετά την αποστολή του εξωδίκου.

«Δεν είναι τίποτα αληθινό και γι’ αυτό το λόγο έχει αποφασίσει πλέον ο Αντώνης Ρέμος όταν συκοφαντείται από ανθρώπους, θα τους δώσουμε τη δυνατότητα με ένα εξώδικο που θα στείλουμε την επόμενη μέρα να ζητήσει συγγνώμη. Και αν ζητήσει συγγνώμη δεν θα γίνει ούτε μήνυση ούτε αγωγή» κατέληξε ο καταξιωμένος ποινικολόγος.







Πηγή: tvnea.com