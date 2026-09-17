2026-09-17 15:34:56
Φωτογραφία για Μπορούν οι πόλεις να βάλουν εμπορεύματα στις δημόσιες συγκοινωνίες;
Οι ερευνητές εξετάζουν κατά πόσον η πλεονάζουσα χωρητικότητα σε λεωφορεία, τραμ και τρένα θα μπορούσε να βοηθήσει τις πόλεις να μειώσουν την κίνηση στις παραδόσεις, αλλά η μετατροπή της ιδέας σε ένα λειτουργικό δίκτυο θα απαιτήσει δύσκολες επιχειρησιακές και πολιτικές αποφάσεις.Τα δίκτυα δημόσιων συγκοινωνιών θα μπορούσαν να αναλάβουν έναν δεύτερο ρόλο στην αστική κινητικότητα, μεταφέροντας sidirodromikanea
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