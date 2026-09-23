2026-09-23 20:54:07
Φωτογραφία για Σε πολλά βότανα, οι “δευτερεύουσες” ενώσεις κρύβουν σημαντικό, παραγνωρισμένο θεραπευτικό δυναμικό.



Η Isosilybin B  είναι μια flavonolignan που εξάγεται από τη silymarin, η οποία παρουσιάζει αντικαρκινική δράση κατά του καρκίνου του προστάτη, αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων και συμβάλλει στον αποκλεισμό της φάσης G1 και στην απόπτωση.



Οι σπόροι του γαϊδουράγκαθο/Silybum marianum περιέχουν silymarin, ένα μείγμα μορίων που ονομάζονται flavonolignans – (αυτό βέβαια είναι γνωστό σε όλους όσους έχουν έστω και μικρή επαφή με τα βότανα)

Το πιο άφθονο από αυτά τα μόρια είναι η silybin/σιλυβίνη.

Ήταν η πρώτη ουσία που χαρακτηρίστηκε και, φυσικά, έγινε η πιο μελετημένη από όλες τις ενώσεις της silymarin/σιλυμαρίνης.

Ωστόσο, η σιλυμαρίνη δεν αποτελείται μόνο από σιλυβίνη...συνέχεια του άρθρου μου: botanologia.gr
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