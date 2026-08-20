2026-08-20 17:50:37
Φωτογραφία για Ομοιόσταση και βότανα, μια πρώτη γνωριμία.
Όταν συμβαίνει διαταραχή της ομοιόστασης εκδηλώνονται διάφορες ασθένειες και αναστέλλεται η έμφυτη ικανότητα του οργανισμού μας να επουλώσει και να θεραπεύσει τις διάφορες παθήσεις που έχουν επέλθει και να αποκαταστήσει την ανισορροπία.

Εδώ – μαζί με άλλους παράγοντες – μπορούν να βοηθήσουν  τα βότανα και τα φαρμακευτικά φυτά, τα οποία

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενεργοποιήσουν, να υποστηρίξουν και να επιταχύνουν τους έμφυτους μηχανισμούς επούλωσης και αποκατάστασης του σώματος, έτσι ώστε να μπορεί να θεραπεύσει τις οξείες ή χρόνιες ασθένειες και να επανακτήσει την χαμένη του ομοιόσταση.

Ειδικά τα προσαρμογόνα βότανα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στην αποκατάσταση και διατήρηση της ομοιόστασης.

Αυτό οφείλεται στην ικανότητά τους να μας βοηθούν να προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές, ιδίως στις προκλήσεις που σχετίζονται με τη γήρανση.

Για να επωφεληθούμε από αυτά τα βότανα τα ενσωματώνουμε στον τρόπο ζωής μας , ειδικά μέσα από τη διατροφή μας.

Οι ισχυρότερες ομάδες συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/omoiostasi-kai-votana-mia-proti-gnorimia/
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