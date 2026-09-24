2026-09-24 02:24:30
Φωτογραφία για Συνάντηση του Υπουργού Υγείας με Ευρωβουλευτές της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας (SANT) – Στο επίκεντρο η φαρμακευτική πολιτική
Συνάντηση με Ευρωβουλευτές της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας (SANT) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πραγματοποίησε τη Δευτέρα ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στο Υπουργείο Υγείας. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη στον τομέα του φαρμάκου, υπό το πρίσμα των ευρύτερων γεωπολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων, καθώς και οι θέσεις και οι προτεραιότητες της Ελλάδας για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας, της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον φαρμακευτικό τομέα.

Για την στρατηγική αυτονομία και πρόσβαση στα φάρμακα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε: «Με ιδιαίτερη χαρά υποδέχθηκα σήμερα στο Υπουργείο Υγείας τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας SANT, σε μια εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων για το μέλλον της φαρμακευτικής πολιτικής στην Ευρώπη
. Η συζήτησή μας πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία και επικεντρώθηκε στις πολιτικές και τις προτεραιότητες της Ελλάδας για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας, της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον φαρμακευτικό τομέα. Κοινός μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη και έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα και, παράλληλα, να ενισχύσουμε μια ισχυρή και ανθεκτική φαρμακευτική βάση στην Ευρώπη. Οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού παραμένουν ευάλωτες και σημαντικό μέρος της παραγωγής φαρμάκων και δραστικών φαρμακευτικών ουσιών βρίσκεται εκτός Ευρώπης. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία. Αυτό δεν σημαίνει απομόνωση. Σημαίνει ισχυρότερη ευρωπαϊκή παραγωγή, πιο διαφοροποιημένες και ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού και ένα περιβάλλον ελκυστικό για την καινοτομία και τις επενδύσεις».

  Διαβάστε περισσότερα pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Εγώ και το αγριοράδικο - το αγριοράδικο δεν ζητά ένα μόνο χρώμα• ζητά να μοιάσει με ό,τι θαυμάζει στον κόσμο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Εγώ και το αγριοράδικο - το αγριοράδικο δεν ζητά ένα μόνο χρώμα• ζητά να μοιάσει με ό,τι θαυμάζει στον κόσμο
Τι συμβαίνει με το σύστημα ETCS στον σιδηρόδρομο: Εκτός λειτουργίας 3,5 χρόνια μετά τα Τέμπη.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τι συμβαίνει με το σύστημα ETCS στον σιδηρόδρομο: Εκτός λειτουργίας 3,5 χρόνια μετά τα Τέμπη.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Συνάντηση του Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα με τα μέλη της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για το δυστύχημα των Τεμπών.
Συνάντηση του Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα με τα μέλη της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για το δυστύχημα των Τεμπών.
13ο Συνέδριο ΣΥ.Φ.Α.Κ. – «Φαρμακείο: Υπηρεσίες Υγείας, Ομορφιάς & Ευεξίας στην ΑΙ Εποχή»
13ο Συνέδριο ΣΥ.Φ.Α.Κ. – «Φαρμακείο: Υπηρεσίες Υγείας, Ομορφιάς & Ευεξίας στην ΑΙ Εποχή»
Τι προτείνουν οι φαρμακοποιοί (και γιατί) στο Υπουργείο Υγείας σχετικά με το πρόγραμμα για την παχυσαρκία
Τι προτείνουν οι φαρμακοποιοί (και γιατί) στο Υπουργείο Υγείας σχετικά με το πρόγραμμα για την παχυσαρκία
Πρόγραμμα παχυσαρκίας: Η κοινωνική πολιτική δεν μπορεί να στηρίζεται στην οικονομική ασφυξία των φαρμακείων
Πρόγραμμα παχυσαρκίας: Η κοινωνική πολιτική δεν μπορεί να στηρίζεται στην οικονομική ασφυξία των φαρμακείων
Αντώνης Πανούτσος: Νοσηλεύεται στον «Ευαγγελισμό» με ιό του Δυτικού Νείλου – Σοβαρή η κατάσταση της υγείας του
Αντώνης Πανούτσος: Νοσηλεύεται στον «Ευαγγελισμό» με ιό του Δυτικού Νείλου – Σοβαρή η κατάσταση της υγείας του
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία, περισσότεροι Ευρωπαίοι ταξιδεύουν με τρένο παρά με λεωφορείο.
Για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία, περισσότεροι Ευρωπαίοι ταξιδεύουν με τρένο παρά με λεωφορείο.
Σε πολλά βότανα, οι “δευτερεύουσες” ενώσεις κρύβουν σημαντικό, παραγνωρισμένο θεραπευτικό δυναμικό.
Σε πολλά βότανα, οι “δευτερεύουσες” ενώσεις κρύβουν σημαντικό, παραγνωρισμένο θεραπευτικό δυναμικό.
ΠΑΝΟΣ ΧΟΛΗΣ : Η ΜΥΡΜΙΓΚΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΠΑΝΟΣ ΧΟΛΗΣ : Η ΜΥΡΜΙΓΚΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Μπορούν οι αλγόριθμοι να προκαλέσουν πόλεμο; Οι επικεφαλής της AI ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας
Μπορούν οι αλγόριθμοι να προκαλέσουν πόλεμο; Οι επικεφαλής της AI ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας
Φόβοι για ελλείψεις καυσίμων στην Ευρώπη - Γιατί η Ελλάδα φαίνεται καλά
Φόβοι για ελλείψεις καυσίμων στην Ευρώπη - Γιατί η Ελλάδα φαίνεται καλά "οχυρωμένη" απέναντι στο ενδεχόμενο