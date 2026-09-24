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Συνάντηση με Ευρωβουλευτές της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας (SANT) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πραγματοποίησε τη Δευτέρα ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στο Υπουργείο Υγείας. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη στον τομέα του φαρμάκου, υπό το πρίσμα των ευρύτερων γεωπολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων, καθώς και οι θέσεις και οι προτεραιότητες της Ελλάδας για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας, της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον φαρμακευτικό τομέα.Για την στρατηγική αυτονομία και πρόσβαση στα φάρμακα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε: «Με ιδιαίτερη χαρά υποδέχθηκα σήμερα στο Υπουργείο Υγείας τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας SANT, σε μια εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων για το μέλλον της φαρμακευτικής πολιτικής στην Ευρώπη. Η συζήτησή μας πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία και επικεντρώθηκε στις πολιτικές και τις προτεραιότητες της Ελλάδας για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας, της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον φαρμακευτικό τομέα. Κοινός μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη και έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα και, παράλληλα, να ενισχύσουμε μια ισχυρή και ανθεκτική φαρμακευτική βάση στην Ευρώπη. Οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού παραμένουν ευάλωτες και σημαντικό μέρος της παραγωγής φαρμάκων και δραστικών φαρμακευτικών ουσιών βρίσκεται εκτός Ευρώπης. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία. Αυτό δεν σημαίνει απομόνωση. Σημαίνει ισχυρότερη ευρωπαϊκή παραγωγή, πιο διαφοροποιημένες και ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού και ένα περιβάλλον ελκυστικό για την καινοτομία και τις επενδύσεις».Διαβάστε περισσότερα