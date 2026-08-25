2026-08-25 10:30:10
Φωτογραφία για Πρόγραμμα παχυσαρκίας: Η κοινωνική πολιτική δεν μπορεί να στηρίζεται στην οικονομική ασφυξία των φαρμακείων

Τις τελευταίες ημέρες έχει επανέλθει έντονα στο προσκήνιο η συζήτηση για τη συνέχιση του προγράμματος αντιμετώπισης της παχυσαρκίας με θεραπείες όπως το Mounjaro.

Ως φαρμακοποιοί θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι: στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που εξασφαλίζει την πρόσβαση των πολιτών σε αναγκαίες θεραπείες.

Όμως υπάρχει μια πραγματικότητα που πρέπει να γνωρίζει τόσο η Πολιτεία όσο και η κοινωνία: πίσω από κάθε συσκευασία φαρμάκου υπάρχει ένα φαρμακείο που πρέπει να μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί.



Ένα πρόγραμμα που σταμάτησε αιφνιδιαστικά και άφησε απλήρωτα φαρμακεία

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με συγκεκριμένη χρηματοδότηση, η οποία εξαντλήθηκε, με αποτέλεσμα η διάθεση των θεραπειών να διακοπεί αιφνιδιαστικά στο τέλος Ιουνίου.

Σήμερα, δύο μήνες μετά, τα φαρμακεία παραμένουν απλήρωτα για τις χορηγήσεις των μηνών Μαΐου και Ιουνίου.



Το πραγματικό πρόβλημα είναι η χρηματοδότηση

Τα φαρμακεία έχουν ήδη πληρώσει τους προμηθευτές τους για φάρμακα ιδιαίτερα υψηλού κόστους.

Έχουν δεσμεύσει κεφάλαια, έχουν καλύψει τις...



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