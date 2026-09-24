2026-09-24 07:51:56
Φωτογραφία για Επίθεση με εκρηκτικά σε εμπορική αμαξοστοιχία στη Κολομβία.
Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες - Οι αρχές της Κολομβίας ενισχύουν την ασφάλεια ενόψει της κλιμάκωσης της βίας στον βορρά της χώρας.Επίθεση με εκρηκτικά προκάλεσε τον εκτροχιασμό τρένου μεταφοράς άνθρακα στο βόρειο τμήμα της Κολομβίας, εν μέσω ενός κύματος βίας που έχει οδηγήσει τις αρχές να ενισχύσουν την ασφάλεια σε διάφορες ζώνες της περιοχής της Καραϊβικής.Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, sidirodromikanea
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