2026-08-14 12:33:02
Φωτογραφία για Το ΕΡΤnews στην «πληγωμένη από τον Εγκέλαδο» Κολομβία
Το ΕΡΤnews βρίσκεται στην καρδιά της τραγωδίας στην Κολομβία, καταγράφοντας τις δραματικές ώρες μετά τον φονικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ.

Η δημοσιογράφος Βαλέρια Δολαψάκη και ο εικονολήπτης Αλέξης Πόνσε μεταδίδουν με απευθείας συνδέσεις από το Κάλι, την πόλη που μετρά έως τώρα δεκάδες νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους.

Με αποκλειστικές εικόνες και συνεχή παρουσία στο πεδίο, το ΕΡΤnews μεταφέρει την πραγματική διάσταση της καταστροφής. Δίπλα στους διασώστες που επιχειρούν ασταμάτητα μέσα στα συντρίμμια, δίπλα στους ανθρώπους που αγωνιούν για τους δικούς τους, εκεί όπου κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να κρίνει μια ζωή.

Από το Κάλι, το ΕΡΤnews βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, μεταδίδοντας με εγκυρότητα και αμεσότητα όσα συμβαίνουν στη χώρα της Λατινικής Αμερικής που χτυπήθηκε ανελέητα από τον Εγκέλαδο.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ανακοινση Ιερου Ναου Αγιου Νικολαου Αστακου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ανακοινση Ιερου Ναου Αγιου Νικολαου Αστακου
TA PC KAI MOBOS ΑΚΡΙΒΑΝΟΥΝ ΛΟΓΩ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ- ΠΟΤΕ ΝΑ ΤΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
TA PC KAI MOBOS ΑΚΡΙΒΑΝΟΥΝ ΛΟΓΩ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ- ΠΟΤΕ ΝΑ ΤΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Έλλη Κασόλη εντάσσεται στη δημοσιογραφική ομάδα του ΕΡΤnews
Η Έλλη Κασόλη εντάσσεται στη δημοσιογραφική ομάδα του ΕΡΤnews
Η Βελίκα Καραβάλτσιου εντάσσεται στο δυναμικό του ΕΡΤnews
Η Βελίκα Καραβάλτσιου εντάσσεται στο δυναμικό του ΕΡΤnews
Πρεμιέρα στο ΕΡΤnews - «4 εποχές Ελλάδα» με τη Σοφία Κωνσταντινίδου
Πρεμιέρα στο ΕΡΤnews - «4 εποχές Ελλάδα» με τη Σοφία Κωνσταντινίδου
Θ. Λιβάνιος στο ΕΡΤnews: Έρχεται η ηλεκτρονική ψήφος στις αυτοδιοικητικές εκλογές – Τι αλλάζει
Θ. Λιβάνιος στο ΕΡΤnews: Έρχεται η ηλεκτρονική ψήφος στις αυτοδιοικητικές εκλογές – Τι αλλάζει
ΕΡΤnews: «365 Στιγμές»: «Το φονικό στα Βορίζια»
ΕΡΤnews: «365 Στιγμές»: «Το φονικό στα Βορίζια»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Eurovision 2027: Η Dara πανηγυρίζει για το Μπουργκάς – «Αγοράστε ένα καινούργιο μπικίνι, πάμε!»
Eurovision 2027: Η Dara πανηγυρίζει για το Μπουργκάς – «Αγοράστε ένα καινούργιο μπικίνι, πάμε!»
Πυρκαγιές και τηλεοπτική κάλυψη: Κάπου ανάμεσα στην ενημέρωση και στην ανθρώπινη αγωνία χρειάζεται ένα όριο
Πυρκαγιές και τηλεοπτική κάλυψη: Κάπου ανάμεσα στην ενημέρωση και στην ανθρώπινη αγωνία χρειάζεται ένα όριο
ΑΝ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ SOS ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΑΚΡΙΒΑ
ΑΝ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ SOS ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΑΚΡΙΒΑ
Σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες κοντά στο Τόκιο, σκοτώνοντας 4 άτομα και εγκλωβίζοντας ταξιδιώτες - Τμήματα σιδηροδρομικών γραμμών πλημμύρισαν.
Σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες κοντά στο Τόκιο, σκοτώνοντας 4 άτομα και εγκλωβίζοντας ταξιδιώτες - Τμήματα σιδηροδρομικών γραμμών πλημμύρισαν.
Έξοδος πριν τα 67, τα τρία «χρυσά» κλειδιά του ΕΦΚΑ για πρόωρη σύνταξη χωρίς περικοπές.
Έξοδος πριν τα 67, τα τρία «χρυσά» κλειδιά του ΕΦΚΑ για πρόωρη σύνταξη χωρίς περικοπές.