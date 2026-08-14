2026-08-14 12:33:02

Το ΕΡΤnews βρίσκεται στην καρδιά της τραγωδίας στην Κολομβία, καταγράφοντας τις δραματικές ώρες μετά τον φονικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ.



Η δημοσιογράφος Βαλέρια Δολαψάκη και ο εικονολήπτης Αλέξης Πόνσε μεταδίδουν με απευθείας συνδέσεις από το Κάλι, την πόλη που μετρά έως τώρα δεκάδες νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους.



Με αποκλειστικές εικόνες και συνεχή παρουσία στο πεδίο, το ΕΡΤnews μεταφέρει την πραγματική διάσταση της καταστροφής. Δίπλα στους διασώστες που επιχειρούν ασταμάτητα μέσα στα συντρίμμια, δίπλα στους ανθρώπους που αγωνιούν για τους δικούς τους, εκεί όπου κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να κρίνει μια ζωή.



Από το Κάλι, το ΕΡΤnews βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, μεταδίδοντας με εγκυρότητα και αμεσότητα όσα συμβαίνουν στη χώρα της Λατινικής Αμερικής που χτυπήθηκε ανελέητα από τον Εγκέλαδο.



Πηγή: tvnea.com



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