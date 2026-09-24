2026-09-24 07:52:19

Γράφει ο Χρήστος ΝικολαΐδηςΑυτή η πόλη έχει παραδοθεί στην αδράνεια και την αδιαφορία! Ο ΟΣΕ μισθώνει οικόπεδο- φιλέτο και κανείς δεν αντιδρά!Κανένας σχεδιασμός, καμία μελέτη για την περιοχή των Λαχανοκήπων που αποτελεί το “αύριο” της Θεσσαλονίκης!Το σκάνδαλο που αποκάλυψε το theopinion.gr αποδεικνύει την αναγκαιότητα της “Ατζέντας 2040” που προτείναμε!Ο ΟΣΕ έβγαλε σε διαγωνισμό ένα οικόπεδο sidirodromikanea

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