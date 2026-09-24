2026-09-24 07:52:34

Από σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, αρχίζει ουσιαστικά η πληρωμή στις κύριες και επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου από τον e-ΕΦΚΑ, καθώς τα πρώτα ποσά αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα.Το χρονοδιάγραμμα των καταβολών διαμορφώνεται και αυτή τη φορά με βάση τον διαχωρισμό των συνταξιούχων σε μη μισθωτούς και μισθωτούς.Οι επίσημες ημερομηνίες sidirodromikanea

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