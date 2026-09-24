2026-09-24 11:18:53
Φωτογραφία για Η Hyundai Rotem παρουσιάζει το σχεδιασμό τρένων υψηλής ταχύτητας επόμενης γενιάς.
Η Hyundai Rotem παρουσίασε για πρώτη φορά τον σχεδιασμό ενός τρένου υψηλής ταχύτητας επόμενης γενιάς που αναπτύχθηκε από κοινού με την Hyundai Motor. Παρουσίασε επίσης τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης βασισμένη στη φυσική τεχνητή νοημοσύνη (AI) για τραμ υδρογόνου-ηλεκτρισμού.Η Hyundai Rotem δήλωσε στις 23 Σεπτεμβρίου ότι συμμετέχει στην InnoTrans 2026, μια διεθνή έκθεση σιδηροδρόμων που sidirodromikanea
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