2026-09-24 08:27:05
Φωτογραφία για WINDOWS 11 ME DARK MODE KAI WIN TOYS ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

 



Αυτό είναι ένα από τα πιο χρήσιμα χαρακτηριστικά που έλειπαν εδώ και χρόνια από το λειτουργικό σύστημα της Microsoft.

Μέχρι τώρα, τα Windows 11 επέτρεπαν μόνο τη χειροκίνητη εναλλαγή μεταξύ Light και Dark mode, αναγκάζοντας τους χρήστες να καταφεύγουν σε εργαλεία όπως το Auto Dark Mode ή το PowerToys για να προγραμματίζουν την αλλαγή ανάλογα με την ώρα ή την ανατολή/δύση του ηλίου.

Πώς λειτουργεί η νέα δυνατότητα:

Αυτόματος προγραμματισμός: Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μετάβαση να γίνεται αυτόματα την ώρα που δύει και ανατέλλει ο ήλιος (με βάση την τοποθεσία σας) ή να ορίσετε δικό σας προσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα.

Ενσωμάτωση στις Ρυθμίσεις: Η επιλογή βρίσκεται απευθείας στο μενού Ρυθμίσεις > Εξατομίκευση > Χρώματα (Settings > Personalization > Colors), εξαλείφοντας την ανάγκη για φόρτωση εξωτερικών εφαρμογών στο παρασκήνιο.

Βελτιωμένη αυτονομία: Εκτός από την άνεση στα μάτια τις βραδινές ώρες, η αυτόματη αλλαγή βοηθά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε οθόνες τεχνολογίας OLED.

Η λειτουργία διατίθεται σταδιακά μέσω των ενημερώσεων των Windows 11. Για να επιβεβαιώσετε αν έχει ενεργοποιηθεί στη συσκευή σας, μεταβείτε στις ρυθμίσεις χρώματος και ελέγξτε αν υπάρχει η επιλογή προγραμματισμού κάτω από την επιλογή θέματος.



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