Ξύλο, βαμβάκι, λινό, μαλλί, φελλός, μπαμπού, ψάθα, πέτρα. Η φυσική προέλευση ενός υλικού λειτουργεί σχεδόν αυτόματα ως θετικό περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό και αρκετά προϊόντα προβάλλονται ως πιο «πράσινες» επιλογές ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο.Η φυσική προέλευση είναι μόνο η αρχή

Το υλικό όμως είναι μόνο ένα μέρος της συνολικής διαδρομής ενός προϊόντος. Για να εκτιμηθεί η περιβαλλοντική του επίπτωση πρέπει να συνυπολογιστούν η προέλευση της πρώτης ύλης, ο τρόπος παραγωγής και επεξεργασίας, οι μεταφορές, η διάρκεια χρήσης και όσα συμβαίνουν όταν το αντικείμενο πάψει να χρησιμοποιείται. Αυτή είναι και η βασική αρχή της αξιολόγησης κύκλου ζωής (Life Cycle Assessment – LCA): η περιβαλλοντική επίδοση δεν κρίνεται από ένα μόνο χαρακτηριστικό, αλλά από όλα τα στάδια της ζωής ενός προϊόντος.

Η παραγωγή ενός φυσικού υλικού εξακολουθεί να απαιτεί φυσικούς πόρους. Στις φυτικές πρώτες ύλες παίζουν ρόλο η έκταση που απαιτείται για την καλλιέργεια, το νερό και ο τρόπος καλλιέργειας, ενώ στην ξυλεία καθοριστική είναι η διαχείριση και η προέλευση του ξύλου. Γι’ αυτό δύο προϊόντα από το ίδιο φυσικό υλικό δεν είναι κατ’ ανάγκη ισοδύναμα από περιβαλλοντική άποψη.

Ένα έπιπλο από μασίφ ξύλο υπεύθυνης προέλευσης, κατασκευασμένο ώστε να επισκευάζεται και να χρησιμοποιείται για δεκαετίες, είναι πολύ διαφορετική περίπτωση από ένα ξύλινο αντικείμενο άγνωστης προέλευσης και μικρής διάρκειας ζωής. Και τα δύο, παρ’ όλα αυτά, μπορούν να περιγράφονται απλώς ως κατασκευασμένα από «φυσικό ξύλο».

Το ίδιο ισχύει στα υφάσματα. Το βαμβάκι είναι φυσική ίνα, όμως η παραγωγή ενός βαμβακερού υφάσματος περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από την πρώτη ύλη. Η καλλιέργεια, η μετατροπή της ίνας σε ύφασμα, η βαφή και το φινίρισμα συνθέτουν μια πολύ μεγαλύτερη παραγωγική αλυσίδα. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις επομένως κατανέμονται σε διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής ενός υφάσματος και δεν εξαρτώνται απλώς από το αν οι ίνες του είναι φυσικές ή συνθετικές.

Από το φυσικό υλικό στο τελικό προϊόν

Καθημερινά δεν χρησιμοποιούμε πρώτες ύλες αλλά τελικά προϊόντα. Και ανάμεσα στα δύο μπορεί να μεσολαβούν πολλές επεξεργασίες.

Ένα έπιπλο από φυσικό ξύλο μπορεί να περιλαμβάνει κόλλες, χρώματα, βερνίκια ή άλλες επιστρώσεις. Ένα λινό ή βαμβακερό ύφασμα μπορεί να έχει λευκανθεί, βαφτεί ή υποστεί διαφόρων τύπων φινιρίσματα. Η πέτρα χρειάζεται εξόρυξη, κοπή και κατεργασία και, όταν μεταφέρεται από μεγάλη απόσταση, προστίθεται και το αντίστοιχο κόστος μεταφοράς.

Έτσι, η ένδειξη «100% φυσικό» μας δίνει μια πληροφορία για την πρώτη ύλη, όχι απαραίτητα για ολόκληρο το προϊόν. Αυτός είναι και ένας λόγος που οι απλές συγκρίσεις «φυσικό ή συνθετικό» δεν οδηγούν πάντα σε ασφαλές συμπέρασμα. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις διαμορφώνονται από τον τρόπο παραγωγής και επεξεργασίας, τις μεταφορές αλλά και από το πόσο ανθεκτικό είναι τελικά το προϊόν και για πόσο διάστημα θα παραμείνει σε χρήση.



Οι παράγοντες αυτοί δεν αναιρούν τα πλεονεκτήματα των φυσικών υλικών. Σημαίνει όμως ότι χρειάζεται να διαχωρίζουμε την ιδιότητα του υλικού από την περιβαλλοντικό αποτύπωμα κάθε προϊόντος.

Τι αξίζει να ελέγχουμε πριν από μια αγορά

Δεν είναι αντικειμενικά δυνατό να γνωρίζουμε ολόκληρο τον κύκλο ζωής κάθε αντικειμένου που αγοράζουμε. Υπάρχουν όμως ορισμένα στοιχεία που μπορούμε πράγματι να εξετάζουμε.

Τι ακριβώς αγοράζουμε. Όχι μόνο ποια είναι η βασική πρώτη ύλη, αλλά ποια είναι η συνολική σύνθεση και ποιες σχετικές πληροφορίες παρέχει ο κατασκευαστής. Προέλευση και πιστοποιήσεις. Όπου υπάρχουν αξιόπιστες πιστοποιήσεις, έχει σημασία να γνωρίζουμε τι ακριβώς πιστοποιούν. Στην ξυλεία, για παράδειγμα, η πιστοποίηση FSC αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των δασικών πόρων και την ελεγχόμενη προέλευση της πρώτης ύλης. Ποιότητα και αντοχή. Ένα προϊόν που μπορεί να παραμείνει σε χρήση για μεγάλο διάστημα έχει διαφορετικό αποτύπωμα από ένα αντικείμενο που θα χρειαστεί γρήγορα αντικατάσταση.

Το δίλημμα, επομένως, δεν είναι απλώς φυσικό ή συνθετικό. Μεγαλύτερη σημασία έχει πώς παράχθηκε το συγκεκριμένο προϊόν, πόσο ανθεκτικό είναι, αν μπορεί να συντηρηθεί και να επισκευαστεί και για πόσο διάστημα πρόκειται πραγματικά να χρησιμοποιηθεί. Ένα φυσικό υλικό μπορεί να αποτελεί εξαιρετική επιλογή· η φυσική του προέλευση, όμως, είναι η αρχή της αξιολόγησης και όχι η απόδειξη ότι το τελικό προϊόν είναι πράγματι οικολογικό.

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